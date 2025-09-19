Silhouette: Charity-Brillentuch zu Tribute to Bambi

Das Charity-Brillentuch von Silhouette mit dem Doppelreh-Motiv unterstützt die Tribute to Bambi Stiftung. Bild: Silhouette

Engagement als Zeichen für soziale Verantwortung

Der österreichische Brillenhersteller Silhouette beteiligt sich erneut am Charity-Ereignis Tribute to Bambi, das Anfang November in München stattfindet. Im Rahmen der Veranstaltung präsentiert das Unternehmen ein exklusives Brillentuch, das über ausgewählte Partneroptiker erhältlich ist. Der Erlös kommt der Tribute to Bambi Stiftung zugute, die deutschlandweit Projekte für Kinder und Jugendliche in Not unterstützt.

Silhouette ist seit über 20 Jahren Partner der Tribute to Bambi Stiftung. Das Brillentuch 2025 zeigt wieder das bekannte Doppelreh-Symbol und ist Teil der aktuellen Randlos-Kollektion „The Visionary“. Es verbindet Design mit sozialem Engagement und soll ein Zeichen für Empathie und Verbundenheit setzen. Silhouette stellt den Augenoptikern zusätzlich POS-Material zur Verfügung, um die Aktion sichtbar zu machen.