| |

Silhouette: Charity-Brillentuch zu Tribute to Bambi

VonRedaktion
Charity-Brillentuch 2025 von Silhouette mit Doppelreh-Motiv für die Tribute to Bambi Stiftung
Das Charity-Brillentuch von Silhouette mit dem Doppelreh-Motiv unterstützt die Tribute to Bambi Stiftung. Bild: Silhouette

Engagement als Zeichen für soziale Verantwortung

Der österreichische Brillenhersteller Silhouette beteiligt sich erneut am Charity-Ereignis Tribute to Bambi, das Anfang November in München stattfindet. Im Rahmen der Veranstaltung präsentiert das Unternehmen ein exklusives Brillentuch, das über ausgewählte Partneroptiker erhältlich ist. Der Erlös kommt der Tribute to Bambi Stiftung zugute, die deutschlandweit Projekte für Kinder und Jugendliche in Not unterstützt.

Silhouette ist seit über 20 Jahren Partner der Tribute to Bambi Stiftung. Das Brillentuch 2025 zeigt wieder das bekannte Doppelreh-Symbol und ist Teil der aktuellen Randlos-Kollektion „The Visionary“. Es verbindet Design mit sozialem Engagement und soll ein Zeichen für Empathie und Verbundenheit setzen. Silhouette stellt den Augenoptikern zusätzlich POS-Material zur Verfügung, um die Aktion sichtbar zu machen.

Ähnliche Beiträge

Lunor: German Brand Award 2022

Lunor: German Brand Award 2022

Die Brillenmanufaktur Lunor wurde beim diesjährigen German Brand Award 2022 in gleich zwei Kategorien ausgezeichnet: Fashion und Sustainable Brand.

Zeiss: Rekordjahr 2020/21

Zeiss: Rekordjahr 2020/21

Die Zeiss-Gruppe schloss das Geschäftsjahr 2020/21 sehr erfolgreich ab. Der Bereich Augenoptik trug u.a. mit Markenbrillengläsern seinen Teil dazu bei.

Swisseye-Gebietsleiter Andre Nipko

Swisseye: Neuer Gebietsleiter im Einsatz

Seit Anfang März ist der gelernte Augenoptiker Andre Nipko als neuer Gebietsleiter für Swisseye unterwegs und dabei für Sportbrillen und für die Korrektionsfassungen der Marke Top Look zuständig.

Pro Optik: Positive Jahresbilanz 2022

Pro Optik: Positive Jahresbilanz 2022

Die Optikerkette Pro Optik setzt ihren Wachstumskurs fort. Mit einem Gesamterlös von 154 Mio. € konnte das Unternehmen, das zuletzt auf insgesamt 197 Flächen im Bundesgebiet gewachsen ist, den Umsatz 2022 gegenüber dem Vorjahr um 9 Mio. € steigern.

Das Team von Silhouette auf der Mido 2025 präsentiert stolz den Stand Up For Green Award.

Silhouette: Sieg beim Stand Up For Green Award 2025

Silhouette beweist Gespür für nachhaltiges Design und gewinnt mit seinem Standkonzept den 1. Platz beim Stand Up For Green Award der Mido 2025. Die gelungene Verbindung von Ästhetik und Umweltbewusstsein überzeugte die Jury.