MPG&E: Rundes Jubiläum gefeiert

Lutz Kirschberger (rechts) übergibt eine Ehrenurkunde der IHK zu Kiel an MPG&E-Geschäftsführer Andreas Hess. Foto: MPG&E

Ein Vierteljahrhundert für die Kontaktlinse

Die MPG&E Handel und Service GmbH mit Sitz in Bordesholm gibt es jetzt seit 25 Jahren – ein Meilenstein für das norddeutsche Unternehmen, das sich von einem kleinen Team aus 16 Kontaktlinsen-Enthusiasten zu einem der führenden Anbieter für Kontaktlinsen und Pflegemittel im deutschsprachigen Raum entwickelt hat. Anfang Juli feierte das MPG&E-Team, das heute mehr als 70 Mitarbeiter zählt, gemeinsam im hohen Norden in der Bordesholmer Unternehmenszentrale.

Den offiziellen Jubiläumsempfang in Bordesholm ließ sich auch IHK-Vertreter Lutz Kirschberger nicht nehmen, der den Kontaktlinsenspezialisten mit einer Ehrenurkunde würdigte. Er gratulierte herzlich und betonte den besonderen Spirit, den das MPG&E-Team ausstrahle, sowie die Unternehmensleistung der zurückliegenden 25 Jahre: „Die Realität verlangt Mut, Durchhaltevermögen, die Bereitschaft zu lernen und sich manchmal auch den Bedingungen anzupassen. Und all das ist Ihnen in den 25 Jahren hervorragend gelungen, sonst wären wir heute nicht hier“, so Kirschberger.

Seit 25 Jahren mit Kompetenz und Engagement für Kontaktlinsenexperten in ganz Deutschland. Foto: MPG&E

Das runde Firmenjubiläum gemeinsam begehen zu können, war für das Team nicht zuletzt auch eine seltene Gelegenheit, sich nahezu vollzählig sehen zu können. MPG&E-Geschäftsführer Andreas Hess sah in dem Jubiläumstag „einen Tag, um innezuhalten, zurückzublicken und auch ein bisschen stolz zu sein – auf das, was wir als Unternehmen sind und erreicht haben und auf das, was uns verbindet und ausmacht. 25 Jahre stehen nicht nur für einen langen Zeitraum, sondern für gemeinsame Arbeit, für Entwicklung, für Zusammenarbeit und Zusammenhalt und für viele Menschen, die diesen Weg mitgeprägt haben.“

Den ausführlichen Bericht zum Jubiläums-Event von MPG&E lesen Sie in der kommenden FOCUS-Ausgabe mit dem Themenschwerpunkt „Kontaktlinsen, Pflege und Augengesundheit“.