Optiker Bode: Großer Andrang für Smart Glasses-Event

Foto: Optiker Bode

Hamburger Familienunternehmen bringt Technik und Publikum zusammen

Optiker Bode hat in Hamburg ein Branchenevent rund um die neuen Smart Glasses-Generationen von EssilorLuxottica ausgerichtet. Mehr als 500 Gäste besuchten die Veranstaltung in der Firmenzentrale in Hamburg-Eppendorf.

Unter den Gästen befanden sich Vertreter aus Medien, Sport und Wirtschaft, die verschiedene Modelle der Marken Ray-Ban Meta und Oakley Meta vor Ort testen und sich über Funktionen und Einsatzbereiche informieren konnten.





An mehreren Stationen ließen sich Anwendungsszenarien ausprobieren, etwa im sportlichen Umfeld oder in interaktiven Installationen. Auch alltagsnahe Funktionen wie das Übersetzen von Speisekarten wurden demonstriert.

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Generationen im Mittelpunkt des Abends

Eröffnet wurde die Veranstaltung erstmals von John und Henri Bode, Söhne der Geschäftsführer Carsten und Sybille Bode. Damit rückte das Familienunternehmen auch intern den generationenübergreifenden Ansatz in den Fokus.

Foto: Optiker Bode

Carsten Bode erklärte: „Der große Zuspruch zeigt, wie relevant das Thema Smart Glasses aktuell ist. Für uns ist es selbstverständlich, Trends frühzeitig aufzugreifen und unseren Kundinnen und Kunden erlebbar zu machen.“