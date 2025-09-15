Hoya: Herbstkampagne zu Kurzsichtigkeit bei Kindern

Die Kampagne verdeutlicht, wie Myopie Kinder in vielen Lebensbereichen beeinträchtigen kann: von nachlassender Aufmerksamkeit in der Schule bis hin zu Unsicherheit und Zurückhaltung bei sportlichen oder sozialen Aktivitäten. Bild: Hoya

Fokus liegt auf Seheinschränkungen im Alltag durch Myopie

Der Brillenglashersteller Hoya startet eine neue Herbstkampagne, die sich mit der zunehmenden Kurzsichtigkeit bei Kindern beschäftigt. Ziel ist es, auf die Herausforderungen im Alltag aufmerksam zu machen und über Versorgungsansätze beim Myopie-Management zu informieren.

In verschiedenen Motiven zeigt die Kampagne, wie sich Kurzsichtigkeit auf schulische Leistungen, soziale Aktivitäten und das Selbstvertrauen von Kindern auswirken kann. Die Brillengläser mit myopiebezogener Funktion von Hoya sollen dabei helfen, die Sehfähigkeit zu verbessern und die Lebensqualität zu erhöhen.

Die Kampagne wird digital verbreitet und richtet sich sowohl an Eltern als auch an Fachbetriebe aus der Augenoptik. Sie erhalten begleitende Materialien wie Bilder und Videos zur Nutzung in sozialen Medien, um ihre Rolle im Myopie-Management zu verdeutlichen und die Aufklärung voranzutreiben.