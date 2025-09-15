Hoya: Herbstkampagne zu Kurzsichtigkeit bei Kindern

VonRedaktion
Junge mit Brille beim Tennisspielen, Kampagnenmotiv von Hoya
Die Kampagne verdeutlicht, wie Myopie Kinder in vielen Lebensbereichen beeinträchtigen kann: von nachlassender Aufmerksamkeit in der Schule bis hin zu Unsicherheit und Zurückhaltung bei sportlichen oder sozialen Aktivitäten. Bild: Hoya

Fokus liegt auf Seheinschränkungen im Alltag durch Myopie

Der Brillenglashersteller Hoya startet eine neue Herbstkampagne, die sich mit der zunehmenden Kurzsichtigkeit bei Kindern beschäftigt. Ziel ist es, auf die Herausforderungen im Alltag aufmerksam zu machen und über Versorgungsansätze beim Myopie-Management zu informieren.

In verschiedenen Motiven zeigt die Kampagne, wie sich Kurzsichtigkeit auf schulische Leistungen, soziale Aktivitäten und das Selbstvertrauen von Kindern auswirken kann. Die Brillengläser mit myopiebezogener Funktion von Hoya sollen dabei helfen, die Sehfähigkeit zu verbessern und die Lebensqualität zu erhöhen.

Die Kampagne wird digital verbreitet und richtet sich sowohl an Eltern als auch an Fachbetriebe aus der Augenoptik. Sie erhalten begleitende Materialien wie Bilder und Videos zur Nutzung in sozialen Medien, um ihre Rolle im Myopie-Management zu verdeutlichen und die Aufklärung voranzutreiben.

Ähnliche Beiträge

Headrix KI-Brillen von New Line Optik GmbH

New Line Optik: KI optimiert Design von Brillenfassungen

Die Berliner New Line Optik GmbH setzt mit Headrix auf Künstliche Intelligenz im Workflow. Künftig soll die KI an der Entwicklung von neuen Kollektionen mitwirken. Wie das funktioniert und erste Ergebnisse im Bild zeigte das Unternehmen nun in einer aktuellen Pressemitteilung.

Zeiss: Rekordjahr 2020/21

Zeiss: Rekordjahr 2020/21

Die Zeiss-Gruppe schloss das Geschäftsjahr 2020/21 sehr erfolgreich ab. Der Bereich Augenoptik trug u.a. mit Markenbrillengläsern seinen Teil dazu bei.

Innenansicht der Mister Spex-Filiale in Reutlingen

Mister Spex: Umsatzwachstum im deutschen Kernmarkt

Im vergangenen Jahr startete Mister Spex ein Programm, das die Geschäftsentwicklung in der zweiten Jahreshälfte prägte. Alle internationalen Filialen wurden geschlossen und die Marke neupositioniert. Das trägt nun erste Früchte, glaubt man den jüngst veröffentlichten vorläufigen Geschäftszahlen für 2024.

Kontaktlinse auf Hand

Alcon: Weiterbildungsprogramm für 2024 angekündigt

Alcon hat für das kommende Jahr wieder ein umfangreiches Angebot an Weiterbildungen für Augenoptiker in Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammengestellt. Die Trainings umfassen Präsenz-Seminare und digitale Schulungsoptionen.

Filiale von Shopko Optical von außen

Fielmann: US-Expansion schreitet weiter voran

Fielmann weitet seinen Fußabdruck in den USA durch die nächste Übernahme eines augenoptischen Einzelhändlers aus. Mit Shopko Optical ist es diesmal ein Filialist aus dem Mittleren Westen mit Sitz in Green Bay, Wisconsin.