Rottler: Zwei Pro Optik-Geschäfte übernommen

Die neue Rottler-Filiale an der Lippestraße 34 in Dorsten. Bild: Rottler

Am Rande des Ruhrgebiets in NRW

Rottler hat in Dorsten und in Gladbeck zwei Geschäfte von Pro Optik in sein Franchise übernommen und wird diese unter dem Namen Rottler Brillen & Hörgeräte fortführen. Damit setzt das Unternehmen seinen Wachstumskurs fort und baut sein Franchise-Netzwerk weiter aus.

Nach einem Umsatz von 71,8 Millionen € im Jahr 2022 (im Vorjahresvergleich: 64,8 Millionen €) und einem organischen Wachstum von 10,8% stehen die Zeichen weiter auf Wachstum. „Wir bei Rottler setzen sowohl auf den Ausbau unseres eigenen Filialnetzes als auch im Franchise-Bereich“, sagt Rottler-Geschäftsführer und Franchise-Geber Paul Rottler.

Seit dem 1. Juni 2023 sind die beiden Geschäfte der ehemals Pro Optik Augenoptik Fachgeschäfte GmbH in Dorsten und in Gladbeck von Lothar Lübbe neue Franchise-Nehmer von Rottler Brillen & Hörgeräte. „Ich freue mich sehr darüber, dass ich Peter und Paul Rottler kennengelernt habe. Die Philosophie, der Umgang untereinander und das Verständnis für unsere Gäste hat mich überzeugt, ein Teil der Rottler-Familie zu werden. Zudem bin ich davon überzeugt, dass dieses Konzept nicht nur inhaltlich absolut schlüssig, sondern für mich als Franchise-Partner auch wirtschaftlich interessant ist“, sagt Lothar Lübbe.

Aktuell betreibt Rottler über 108 Fachgeschäfte für Brillen, Kontaktlinsen und Hörgeräte in Nordrhein-Westfalen, Norddeutschland und Süd-Niedersachsen. Dazu gehört eine Rottler-Praxis für Augenoptik und Optometrie sowie 54 Hörgeräte-Kompetenzzentren. Mit den zwei neuen Franchise-Geschäften baut das Unternehmen sein Netzwerk auf aktuell 25 Franchise-Nehmer aus.