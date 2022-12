Rupp + Hubrach: Als „Arbeitgeber der Zukunft“ ausgezeichnet

v.l.n.r.: Martin Diller (R+H-Personalservice), Brigitte Zypries (Bundeswirtschaftsministerin a.D.), Daniela Tinter (R+H-Personalservice). Bilder: R+H

Siegel vom Deutschen Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung

Das Deutsche Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung (DIND) hat Rupp + Hubrach (R+H) als „Arbeitgeber der Zukunft“ ausgezeichnet. Das Siegel legt den Fokus auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit, wichtige Aspekte für die Erfolgsaussichten und die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Schirmherrin der Initiative ist Brigitte Zypries, Bundeswirtschaftsministerin a.D.

„Rupp + Hubrach ist ein Hightech-Unternehmen, das sich seinen familiären Charakter bewahrt hat“, so Ralf Thiehofe, Geschäftsführer von R+H. „Wir leben die Tradition der stetigen Weiterentwicklung. Unsere Brillengläser haben den augenoptischen Markt revolutioniert, wir sind aber für unsere Partner persönlich erreichbar geblieben. Diese Eigenschaften haben Rupp + Hubrach erfolgreich gemacht. Vor allem aber haben sie das Sehen und damit das Leben von Millionen von Menschen verbessert.“

Rupp + Hubrach ist „Arbeitgeber der Zukunft“.

R + H feierte in diesem Jahr sein 100-jähriges Firmenjubiläum und zählt laut eigenen Angaben mit rund 360 Mitarbeitern zu den fünf größten Brillenglasherstellern in Deutschland. Das Bamberger Unternehmen wurde bereits mehrfach als Arbeitgeber und Innovator sowie für seine nachhaltige Produktion und seine Serviceleistungen ausgezeichnet, in 2021 und 2022 erreichte R+H in der europaweiten Customer Satisfaction Survey (B2B) der Konzernmutter EssilorLuxottica den 1. Platz in Europa. Seit 1990 zeichnet das Bamberger Unternehmen innovatives, praxisorientiertes Wissen mit einem eigenen Wissenschaftspreis aus, der zu einer festen Größe in der Augenoptik geworden ist.

Quelle: R+H