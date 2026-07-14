IVBS: Kongress rückt Praxis und Forschung in den Mittelpunkt

Die IVBS veranstaltete den 38. Jahreskongress Ende Mai in Ludwigsburg. Vorträge, Forschung und die Auszeichnung von Jan Dominiczak (2.v.l.) standen im Mittelpunkt. Foto: IVBS

Preisverleihung, Fachvorträge und Austausch prägen jährliches Treffen

Mit praxisorientierten Seminaren, wissenschaftlichen Vorträgen und intensiven Diskussionen hat die Internationale Vereinigung für Binokulares Sehen (IVBS) ihren 38. Jahreskongress veranstaltet. Neben aktuellen Erkenntnissen zum Binokularsehen stand nach neun Jahren auch wieder die Vergabe des Hans-Joachim-Haase-Preises auf dem Programm.

Zum Auftakt des Kongresses, der vom 30. bis 31. Mai in Ludwigsburg stattfand, nutzten die Teilnehmer Seminare und sogenannte Tischgespräche zum fachlichen Austausch. Am zweiten Veranstaltungstag standen acht Vorträge sowie die Preisverleihung im Mittelpunkt.

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Der ehemalige Lehrer Jan Dominiczak eröffnete das Vortragsprogramm mit einem Beitrag zur öffentlichen Aufklärung über binokulares Sehen. Dabei thematisierte er die Auswirkungen binokularer Sehprobleme auf Schule, Alltag und Lebensqualität. Zudem stellte er seine Aktivitäten auf digitalen Plattformen vor.

Von Diagnostik bis Kontaktlinsen

Weitere Vorträge befassten sich mit Verfahren zur Erfassung visueller Leistungsparameter, aktuellen Forschungen zur objektiven Fixationsdisparität sowie wissenschaftlichen Veröffentlichungen zur MKH. Vorgestellt wurden außerdem Erkenntnisse zu Strabismus, Fachbegriffen in den MKH-Richtlinien und zur Kommunikation zwischen Augenoptik, Orthoptik und Ophthalmologie.

Foto: IVBS

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Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Versorgung von Kunden mit Kontaktlinsen bei prismatischen Verordnungen. Anhand von Fallbeispielen wurden die Einsatzmöglichkeiten insbesondere bei hohen Fehlsichtigkeiten und Anisometropien erläutert.

Auszeichnung für Engagement in der Aufklärung

Der Hans-Joachim-Haase-Preis ging in diesem Jahr an Jan Dominiczak. Ausgezeichnet wurde damit sein langjähriges Engagement zur Aufklärung über binokulares Sehen und prismatische Korrektionen an Schulen sowie über soziale Medien.Begleitet wurde der Kongress von einer Fachausstellung, die den Austausch zwischen Teilnehmern und Ausstellern ermöglichte. Der nächste IVBS-Kongress ist für den 5. und 6. Juni 2027 in Siegburg geplant.