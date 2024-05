Johnson & Johnson Vision: Kampagne zu Brille und Kontaktlinsen

Kampagnenmotiv. Bild: Johnson & Johnson Vision

Endverbraucher sollen „Traumduo für den Lifestyle“ schätzen lernen

Brille oder Kontaktlinsen? Warum nicht beides? Mit einer neuen Multichannel-Kampagne möchte Johnson & Johnson Vision Augenoptiker dabei unterstützen, Brillenträger für Kontaktlinsen zu begeistern und in umsatzstarke Dual-Träger zu verwandeln.

Unter dem Motto „Brille & Tageslinse. Das Traumduo deinen Lifestyle“ stellt der Kontaktlinsenhersteller in der gleichnamigen Endverbraucher-Kampagne die Vorteile seiner Eintageskontaktlinsen als optimale Ergänzung zur Brille in den Fokus. „Brille und Kontaktlinse? Das ist für uns keine Entweder-oder-Frage, sondern ein Sowohl-als-auch. Wir wollen Brillenträger:innen gezielt ermuntern, Acuvue Tageslinsen zu testen – und dadurch noch mehr Freiheit zu haben, in jeder Lebenslage die Sehkorrekur zu nutzen, die am besten passt“, unterstreicht Katja Schmelzing, General Managerin DACH Johnson & Johnson Vision.

Die Kampagne wird ab sofort am Point of Sale und Digital ausgespielt. Für die erfolgreiche Zielgruppenansprache hat Johnson & Johnson Vision ein umfangreiches Werbemittelpaket für teilnehmende Fachhändler geschnürt mit Aufstellern, einer Endverbraucherbroschüre, Onlinebannern sowie Postings und Stories für die Social-Media-Kanäle der Teilnehmenden Augenoptiker.