Johnson & Johnson Vision: Studie zur langfristigen Linsennutzung

Die Studie des Kontaktlinsenherstellers zur langfristigen Linsennutzung wurde online unter 1.400 Teilnehmenden durchgeführt. Bild: Johnson & Johnson Vision

Wie Drop-outs vermeiden

Millionen Menschen in Deutschland interessieren sich für Kontaktlinsen, doch nur eine kleine Minderheit wird zu dauerhaften Trägern, und lediglich 2,1% schaffen den Schritt vom Interesse zur regelmäßigen Nutzung. Die Zahlen aus einer neuen Online-Studie von Johnson & Johnson Vision zeigen, welche Hürden auf dem Weg zum Kontaktlinsentragen liegen und wie Augenoptiker gezielt dem Drop-out entgegenwirken könnten.

In einer Online-Befragung von rund 1.400 bestehenden und ehemaligen Kontaktlinsenträgern in Europe, Middle East und Africa (EMEA) hat Johnson & Johnson untersucht, wo die größten Drop-out-Risiken entlang der Customer Journey liegen. Ein zentrales Ergebnis: Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten ist das Interesse an Kontaktlinsen weiterhin hoch. Mehr als die Hälfte der bestehenden Träger in Deutschland möchten ihre Linsen weiterhin tragen. Zudem zeigen über vier Millionen Menschen konkretes Interesse, Kontaktlinsen auszuprobieren. Finanzielle Bedenken beeinflussen dabei vor allem die Tragehäufigkeit – nicht aber die grundsätzliche Entscheidung für Kontaktlinsen.

Hohe Abbrecherquote während der „Consideration-Phase“

Auf dem Weg vom ersten Interesse zum regelmäßigen Kontaktlinsentragen bleiben allerdings viele Interessierte auf der Strecke. Mit 63% gibt weit mehr als die Hälfte der potenziellen Neukunden bereits während der Consideration-Phase auf, also während sie sich aktiv über Kontaktlinsen informieren und verschiedene Optionen vergleichen. Die häufigsten Gründe: Skepsis aufgrund mangelnden Tragekomforts, komplizierter Handhabung oder möglicher Nebenwirkungen.

Umso wichtiger, findet der Kontaktlinsenanbieter, seien nun gezielte Informationen, eine verständliche und empathische Beratung, Handling-Schulungen und intensive Begleitung während der Testphase. Hierfür empfiehlt das Unternehmen neben seinen Produkten auch sein Weiterbildungsangebot für Augenoptiker, das Online- und Präsenzseminare zu praxisrelevanten Themen wie Kundenberatung, Kontaktlinsenanpassung und Handling sowie zu speziellen Anforderungen wie Presbyopie und Astigmatismus umfasst. Für Endverbraucher stellt Johnson & Johnson umfassende Informationen auf der Website https://www.acuvue.com/de-de/ und in Broschüren zur Verfügung.

Quelle: JJV