Anzeige
MIDO (Banner)
|

Julbo: Partnerschaft mit Bergsportler Kilian Jornet 

VonRedaktion
Bergsportler Kilian Jornet blickt gen Himmel mit einer Julbo-Sportbrille
Die Kooperation mit dem Bergsportler umfasst Produktentwicklungen, eine Kollektion ab März und Unterstützung für Jornets Stiftung. Bild: Achille Mauri

Gemeinsame Produktentwicklung und Engagement für Bergschutz angekündigt

Julbo geht eine dreijährige Partnerschaft mit dem Ausdauer- und Bergsportler Kilian Jornet ein. Die Zusammenarbeit basiert laut dem französischen Brillenhersteller auf einer über zwei Jahrzehnte gewachsenen natürlichen Verbindung. 

Der 38-Jähhrige nutzte Brillen von Julbo bereits zu Beginn seiner sportlichen Laufbahn, lange vor einer offiziellen Kooperation. Bestandteil der neuen Partnerschaft sind nun gemeinsame Produktentwicklungen, darunter eine ab März vorgesehene Brillenkollektion, sowie die Unterstützung der Kilian Jornet Foundation.

Von den Pyrenäen bis zum Himalaya – Julbo war dabei

Jornet gilt als prägende Figur im internationalen Berg- und Ausdauersport. Zu seinen Erfolgen zählen Siege beim Ultra-Trail du Mont-Blanc und Titel im Skibergsteigen. Zudem wurde er für Projekte wie die zweifache Besteigung des Mount Everest innerhalb kurzer Zeit bekannt. Seine Erfahrungen und Anforderungen an Material und Funktionalität sollen in die Entwicklung neuer Produkte von Julbo einfließen. 

Anzeige
Retinalyze (Banner)

„Seit meinen ersten Schritten in den Bergen als Kind in den Pyrenäen, wo ich aufgewachsen bin, habe ich Julbo-Brillen getragen. Sie haben mich durch unzählige Projekte begleitet – Gipfel, Fehler und Erfolge – und meine Augen von den Stürmen des Himalayas bis zu den gleißenden Gletschern der Alpen geschützt. Nach all diesen Jahren fühlt sich die offizielle Zusammenarbeit ganz einfach natürlich an“, sagte Kilian Jornet.

Bergsportler Kilian Jornet am Gletscher stehend
Bild: Achille Mauri

Auch bei Julbo wurde die Zusammenarbeit als wichtiger Schritt beschrieben. Unternehmenschef Damien Guillobez erklärte, die Partnerschaft sei das Ergebnis einer langjährigen Beziehung und basiere auf praktischen Erfahrungen mit den Produkten des Unternehmens. Sie soll zur internationalen Weiterentwicklung der Marke beitragen.

Ähnliche Beiträge

  • EssilorLuxottica: Start in den Kampagnen-Herbst

    Mit drei aufmerksamkeitsstarken Marken-Kampagnen läutet EssilorLuxottica den Herbst ein – und will möglichst viele Konsumenten in die Geschäfte der teilnehmenden Partneroptiker lenken. Dabei stehen sowohl Brillenfassungen als auch Brillengläser im Mittelpunkt.

  • Presbyopie-Ansichten

    Jeder hat seine eigene Ansicht zur Alterssichtigkeit. Aber bleiben wir bei den Fakten und stellen die Frage: „Was genau ist Presbyopie?“ Anhand eines evidenzbasierten Ansatzes mit Informationen aus kürzlich veröffentlichten Übersichtsarbeiten untersucht Eef van der Worp die Besonderheiten der Presbyopie und ihre Korrekturmethoden.

  • Read on: Prolens wird erster europäischer Vertriebspartner

    Das Schweizer Unternehmen für Lesebrillendesign Read on hat einen Vertriebspartner für seine neue Lesebrille gefunden. Für das Marktwachstum in Europa wird nun die Prolens AG die ‚read on light‘ direkt an Kunden in der Schweiz und in Österreich (über Bilosa) vertreiben.

  • MPG&E: Ein Vierteljahrhundert für die Kontaktlinse

    Die MPG&E GmbH mit Sitz in Bordesholm gibt es jetzt seit 25 Jahren – ein Meilenstein für das norddeutsche Unternehmen, das sich von einem kleinen Team aus 16 Kontaktlinsen-Enthusiasten zu einem der führenden Anbieter für Kontaktlinsen und Pflegemittel im deutschsprachigen Raum entwickelt hat. Anfang Juli feierte das MPG&E-Team im hohen Norden in der Unternehmenszentrale.