Julbo: Partnerschaft mit Bergsportler Kilian Jornet 

Die Kooperation mit dem Bergsportler umfasst Produktentwicklungen, eine Kollektion ab März und Unterstützung für Jornets Stiftung. Bild: Achille Mauri

Gemeinsame Produktentwicklung und Engagement für Bergschutz angekündigt

Julbo geht eine dreijährige Partnerschaft mit dem Ausdauer- und Bergsportler Kilian Jornet ein. Die Zusammenarbeit basiert laut dem französischen Brillenhersteller auf einer über zwei Jahrzehnte gewachsenen natürlichen Verbindung.

Der 38-Jähhrige nutzte Brillen von Julbo bereits zu Beginn seiner sportlichen Laufbahn, lange vor einer offiziellen Kooperation. Bestandteil der neuen Partnerschaft sind nun gemeinsame Produktentwicklungen, darunter eine ab März vorgesehene Brillenkollektion, sowie die Unterstützung der Kilian Jornet Foundation.

Von den Pyrenäen bis zum Himalaya – Julbo war dabei

Jornet gilt als prägende Figur im internationalen Berg- und Ausdauersport. Zu seinen Erfolgen zählen Siege beim Ultra-Trail du Mont-Blanc und Titel im Skibergsteigen. Zudem wurde er für Projekte wie die zweifache Besteigung des Mount Everest innerhalb kurzer Zeit bekannt. Seine Erfahrungen und Anforderungen an Material und Funktionalität sollen in die Entwicklung neuer Produkte von Julbo einfließen.

„Seit meinen ersten Schritten in den Bergen als Kind in den Pyrenäen, wo ich aufgewachsen bin, habe ich Julbo-Brillen getragen. Sie haben mich durch unzählige Projekte begleitet – Gipfel, Fehler und Erfolge – und meine Augen von den Stürmen des Himalayas bis zu den gleißenden Gletschern der Alpen geschützt. Nach all diesen Jahren fühlt sich die offizielle Zusammenarbeit ganz einfach natürlich an“, sagte Kilian Jornet.

Bild: Achille Mauri

Auch bei Julbo wurde die Zusammenarbeit als wichtiger Schritt beschrieben. Unternehmenschef Damien Guillobez erklärte, die Partnerschaft sei das Ergebnis einer langjährigen Beziehung und basiere auf praktischen Erfahrungen mit den Produkten des Unternehmens. Sie soll zur internationalen Weiterentwicklung der Marke beitragen.