Kering Eyewear: Maui Jim-Unternehmenszentrale zerstört

Maui Jim gehört seit 2022 zum Brillenimperium von Kering Eyewear, nun wurde der Unternehmenssitz in Lahaina (Maui) vollständig zerstört. Bild: Kering Eyewear

Nach den verheerenden Waldbränden auf Maui

Bei den Waldbränden auf der hawaiianischen Insel Maui wurde auch der Firmensitz der Brillenmarke Maui Jim in Lahaina vollständig zerstört. Laut US-Medien konnten sich alle 25 Mitarbeiter vor Ort frühzeitig in Sicherheit bringen und dem Feuer entkommen, einige von ihnen haben jedoch ihr Zuhause verloren.

Kering Eyewear, der Eigentümer von Maui Jim, unterstützt die Gemeinde von Maui nun mit einer Spende an den Maui Strong Fund der Hawaii Community Foundation, um den von der Katastrophe betroffenen Menschen zu helfen und sie beim Wiederaufbau zu unterstützen.

Roberto Vedovotto, Präsident und CEO von Kering Eyewear, sagte dazu: „Wir sind erschüttert über die Zerstörung von Lahaina, unserer Heimat auf Maui, und über die Menschen, die auf tragische Weise von den Bränden betroffen waren oder vertrieben wurden. Wir bleiben an der Situation dran, um denjenigen, die in Not sind, Unterstützung und Ressourcen zur Verfügung zu stellen.“

CEO Roberto Vedovotto versprach Unterstützung für die Opfer der Waldbrände auf Maui. Bild: Kering Eyewear

Weiter hieß es in einer Erklärung von Unternehmensseite: „Kering Eyewear und Maui Jim sind solidarisch mit den Opfern und ihren Familien und stehen Schulter an Schulter mit dem gesamten hawaiianischen Volk, das entschlossen ist, zum Wiederaufbau und zur Wiederbelebung der wunderschönen Insel Maui beizutragen.“