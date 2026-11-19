Fachwissen, Rechtsthemen und Austausch prägten die Fortbildungstagung Augenoptik MV in Göhren-Lebbin. Bild: LIMV

Fachvorträge, Berufspolitik und Netzwerken am Fleesensee

Rund 110 Teilnehmer am Samstag und etwa 90 am Sonntag haben die Fortbildungstagung Augenoptik MV Anfang November im Schloss Hotel Fleesensee in Göhren-Lebbin besucht. Im Mittelpunkt standen aktuelle Entwicklungen aus Augenoptik und Optometrie, rechtliche Rahmenbedingungen für Betriebe sowie der fachliche Austausch innerhalb der Branche.

Veranstalter waren die Landesinnung der Augenoptiker und Optometristen Mecklenburg-Vorpommern (LIMV) sowie die Augenoptikerinnungen Berlin und Brandenburg. Die Tagung stand Augenoptikern unabhängig von einer Innungsmitgliedschaft offen.

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Aktuelle Themen für den Berufsalltag der Augenoptik

Das Vortragsprogramm behandelte unter anderem das Trockene Auge, Sportoptometrie, OCT-basierte Netzhautdiagnostik, moderne Brillenglastechnologien sowie die Bedeutung der Optometrie in Deutschland.

Auch berufspolitische und rechtliche Fragen stießen auf großes Interesse. Thematisiert wurden unter anderem Garantie und Gewährleistung sowie die aktuellen Anforderungen an Augenoptikbetriebe, die Sehüberprüfungen für Berufskraftfahrer anbieten möchten. Begleitend präsentierten sich 13 Industriepartner, acht davon in einer Fachausstellung.