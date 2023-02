Marchon Eyewear: Auszeichnung für nachhaltigen Messestand

Bilder: Marchon Eyewear

Mit Stand Up For Green Award bei der MIDO 2023 bedacht

Der amerikanische Fassungshersteller Marchon Eyewear wurde mit dem Stand Up For Green Award auf der MIDO in Mailand ausgezeichnet. Der neue Stand, mit dem Marchon Anfang Februar auf der Fachmesse präsent war, wurde mit nachhaltigen Materialien und Prozessen entworfen und produziert.

Der 2022 ins Leben gerufene Stand Up For Green Award würdigt das Engagement der MIDO-Aussteller, die ihre Stände unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien gestalten. Zu den wichtigsten Nachhaltigkeitsmerkmalen des Marchon-Standes zählen die Lagerung von wiederverwendbaren Teilen, die Modularität der Struktur und die Wiederverwertbarkeit der Materialien.

Der Bodenbelag und das innere Gerüst des Standes wurden aus einer FSC-zertifizierten Holzfaserplatte gefertigt, die mit organischen Farbstoffen gefärbt und durch Farbe auf Wasserbasis geschützt ist. Für die Montage seien weder energieaufwendige Werkzeuge noch Anstrich und Beschichtung nötig, was die Verwendung von umweltschädlichen Stoffen weiter reduziert, so Marchon.

Anzeige

Die vielen Facetten nachhaltiger Messestände

Die Standmöbel waren sowohl im Produktionszyklus als auch in der Zusammensetzung einschließlich der Brillendisplays umweltverträglich; die vom Boden bis zur Decke reichenden Spiegel wurden aus recyceltem Glas hergestellt. Das Beleuchtungssystem bestand aus energieeffizienten LEDs mit langer Lebensdauer und ohne Wärme-/UV-Emissionen, der Empfangsbereich und die Bürodecken wurden aus OEKO-TEX-Material gefertigt. Die Rückwand des Standes war mit einer Platte aus 100% natürlichem, stabilisiertem Moos Made in Italy versehen.





Die Struktur des neuen Standes wurde nach den Prinzipien von Marchons Aktionsplan für Nachhaltigkeit und Unternehmensverantwortung „Eyes on Tomorrow“ entworfen. Hierbei handelt es sich um ein globales Programm, das sicherstellen soll, dass die Brillen und weiteren Unternehmensprozesse einen geringen Einfluss auf den Planeten haben. Es verpflichtet Marchon nach eigenen Angaben, „der bestmögliche Partner für Interessengruppen, Mitarbeiter und Gemeinden zu sein“.

Zu dem Aktionsplan gab es eine eigene Ecke auf dem Stand, in der vier Marchon-Fassungsmodelle ausgestellt waren, die nachhaltige Materialien repräsentieren (pflanzenbasiertes Harz, Acetat Renew, Upcycled Acetate Renew, Upcated Plastic und Responsible Acetate).