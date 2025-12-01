Anzeige
Marcolin: Showroom in Barcelona eröffnet

VonRedaktion
Showroom-Eröffnung von Marcolin in Barcelona am 18. November 2025
Showroom-Eröffnung von Marcolin in Barcelona am 18. November 2025. Fotos: Marcolin

Standort soll Präsenz im südeuropäischen Markt stärken

Marcolin hat einen neuen Showroom in Barcelona eröffnet. Die Räumlichkeiten an der Avenida Diagonal, einer der Hauptverkehrsadern der Stadt, dienen als Arbeits- und Ausstellungsfläche für das Markenportfolio des Unternehmens. 

  • Nahaufnahme einer Brille bei der Showroom-Eröffnung von Marcolin in Barcelona am 18. November 2025
  • von links: Generalkonsul Mattia Lupini mit Marcolin-CEO Fabrizio Curci bei der Showroom-Eröffnung von Marcolin in Barcelona am 18. November 2025
    v.l.: Generalkonsul Mattia Lupini mit Marcolin-CEO Fabrizio Curci

Zur Eröffnung am 18. November kamen Vertreter der Presse, Kunden und Partner. Antonio Jové, Leiter der Region EMEA beim Brillenhersteller, hob die strategische Bedeutung Barcelonas für die Expansion in Süd- und Westeuropa hervor. 

Der neue Standort ergänzt bestehende Showrooms in Paris, New York und London. Ziel ist es, die Beziehungen zu Kunden und Partnern zu vertiefen und die Markenpräsentation in Spanien zu stärken.

