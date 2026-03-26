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Evex Deutschland: Zusammenlegung der Standorte

VonRedaktion
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Amparex und Ipro wachsen nun auch räumlich zusammen. Bild: Evex

Neue Struktur und klarere Zuständigkeiten angekündigt

Evex Deutschland fasst seine bisherigen Niederlassungen aus Leinfelden-Echterdingen (ehemals Amparex) und Leonberg (ehemals Ipro) an einem neuen Standort in Stuttgart-Möhringen zusammen. Die räumliche Bündelung soll eine engere Zusammenarbeit zwischen Service, Entwicklung und weiteren Fachbereichen ermöglichen.

Ab dem 1. April gelten die neuen Adressen und Telefonnummern für die Evex Deutschland GmbH. Während Verwaltung, Service und Fachabteilungen künftig zentral in Stuttgart-Möhringen arbeiten, bleiben Warenannahme, Lager, Logistik und Hardwaretechnik weiterhin in Leonberg bestehen. Die Rechnungsadresse unterscheidet sich von der Lieferadresse des Lagers.

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Die neue Geschäftsadresse ist für allgemeine und kaufmännische Korrespondenz vorgesehen, darunter auch administrative Vorgänge sowie Lieferungen von Büromaterialien und Werbematerialien. Hardware, Ersatzteile, technische Komponenten sowie RMA- und Reparatursendungen sollen weiterhin an den Standort Leonberg geschickt werden. Weitere Informationen und die genauen Adressen stellt das Unternehmen online unter www.evex-group.com/umzug zur Verfügung.

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