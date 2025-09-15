Marktübersicht: Gleitsichtgläser (organisch)

Bild: terovesalainen/stock.adobe.com

Gleitsichtgläser sind in vielen unterschiedlichen Materialien, verschiedenen Brechungsindizes, Abbeschen Zahlen, spezifischen Gewichten und Transmissionsgraden erhältlich. Hinzu kommen spezielle Lieferbereiche oder maximale Durchmesser. Ein weiteres Kriterium ist die Anzahl der Messungen, die in das Glasdesign einfließt, sprich, wie individuell das Glas gestaltet werden kann. All dies können Sie in der komplett über­arbeiteten FOCUS-Marktübersicht für Gleitsichtgläser (organisch) einsehen.

Diese finden Sie seit einger Zeit nicht mehr in der Print-Ausgabe des FOCUS, sondern ganz bequem auf Ihrem Tablet oder Smartphone. Bedingt durch unsere FOCUS-App können wir eine ausführliche Übersicht anbieten und verzichten auf jede Menge Papier. Gerne geschehen.

Das Kriterium, das am häufigsten bei der Glasberatung bei einem Gleitsichtglas abgefragt wird, ist das Brillenglas­design. Es richtet sich nach den Sehgewohnheiten, der individuellen Vorliebe des Kunden, der ­Brillenstärke in Kombi­nation mit der Fassung und nicht zuletzt auch nach dem Geldbeutel. Sind die Gläser in ­verschiedenen Tönungen und Beschichtungen ­erhältlich? Welchen Brechungsindex haben sie?

Dabei die Übersicht zu behalten, gelingt mit seinem Hauslieferanten sicher gut, doch tummeln sich noch viele andere Anbieter auf dem Markt. Welches Glas mit besonderen optischen Eigenschaften ist in welcher Stärke erhältlich? Welcher Hersteller bietet es in großen oder extra kleinen Durchmessern an? Diese eher seltenen ­Fälle erfordern unange­messen viel Zeit im Geschäftsalltag. Die FOCUS-Marktübersicht bringt die Produkt­bezeichnungen und Eigenschaften in einem kompakten Überblick der teilnehmenden Hersteller zusammen – und das hilft bei der zügigen Auswahl der geeigneten Brillengläser.