| |

Marktübersicht: Gleitsichtgläser (organisch)

VonStathi Efthimiadis
Bild: terovesalainen/stock.adobe.com

Artikel aus dem FOCUS-Magazin
Ausgabe 09/2025

Gleitsichtgläser sind in vielen unterschiedlichen Materialien, verschiedenen Brechungsindizes, Abbeschen Zahlen, spezifischen Gewichten und Transmissionsgraden erhältlich. Hinzu kommen spezielle Lieferbereiche oder maximale Durchmesser. Ein weiteres Kriterium ist die Anzahl der Messungen, die in das Glasdesign einfließt, sprich, wie individuell das Glas gestaltet werden kann. All dies können Sie in der komplett über­arbeiteten FOCUS-Marktübersicht für Gleitsichtgläser (organisch) einsehen.

Diese finden Sie seit einger Zeit nicht mehr in der Print-Ausgabe des FOCUS, sondern ganz bequem auf Ihrem Tablet oder Smartphone. Bedingt durch unsere FOCUS-App können wir eine ausführliche Übersicht anbieten und verzichten auf jede Menge Papier. Gerne geschehen.

Das Kriterium, das am häufigsten bei der Glasberatung bei einem Gleitsichtglas abgefragt wird, ist das Brillenglas­design. Es richtet sich nach den Sehgewohnheiten, der individuellen Vorliebe des Kunden, der ­Brillenstärke in Kombi­nation mit der Fassung und nicht zuletzt auch nach dem Geldbeutel. Sind die Gläser in ­verschiedenen Tönungen und Beschichtungen ­erhältlich? Welchen Brechungsindex haben sie?

Dabei die Übersicht zu behalten, gelingt mit seinem Hauslieferanten sicher gut, doch tummeln sich noch viele andere Anbieter auf dem Markt. Welches Glas mit besonderen optischen Eigenschaften ist in welcher Stärke erhältlich? Welcher Hersteller bietet es in großen oder extra kleinen Durchmessern an? Diese eher seltenen ­Fälle erfordern unange­messen viel Zeit im Geschäftsalltag. Die FOCUS-Marktübersicht bringt die Produkt­bezeichnungen und Eigenschaften in einem kompakten Überblick der teilnehmenden Hersteller zusammen – und das hilft bei der zügigen Auswahl der geeigneten Brillengläser.

DOWNLOAD – Marktübersicht: Gleitsichtgläser (organisch)
Aus dem FOCUS 09/2025

Ähnliche Beiträge

Spectaris-Trendforum 2024/25

Spectaris-Trendforum 2024/25

Am 4. November zum Auftakt einer bedeutsamen Woche, die mit der US-Wahl einen politischen Wendepunkt in der ganzen Welt markiert, fand das Spectaris-Trendforum 2024/2025 statt. FOCUS war wieder live dabei und hat eine Menge an fachlichen Input und Inspiration über den augenoptischen Tellerrand mitgebracht. Zu allen Bildern und Köpfen.

Die Werkstoffzukunft ist nachhaltig

Die Werkstoffzukunft ist nachhaltig

Die Augenoptik-Branche bewegt sich klar in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft. Hersteller von Brillenfassungen setzen auf umweltfreundliche Materialien und umweltschonende Produktionsverfahren. Zeit für einen Überblick über aktuelle Materialien für Brillenfassungen.

Zeit für Neues. Ehrenpräsident Thomas Truckenbrod und der neu gewählte ZVA-Präsident Christian Müller.

ZVA: Das Ende einer Ära – und ein Neubeginn 

Bei strahlendem Sonnenschein trafen sich die Delegierten der Landesinnungsverbände am 11. und 12. März 2023 im Dorint Hotel in der Weimarer Innenstadt zur diesjährigen ZVA-Mitgliederversammlung. Und passend zu dieser bedeutenden, historischen Kulisse schrieb auch der ZVA an diesem Wochenende ein kleines bisschen Geschichte.

EDA: Entwicklungshilfe in Kamerun

EDA: Entwicklungshilfe in Kamerun

Weltweit unterstützt der Entwicklungsdienst Deutscher Augenoptiker (EDA e.V.) augenoptische Projekte – mit Spenden oder Hilfe zur Selbsthilfe direkt vor Ort. Wir sprachen mit dem Vorstand über das Schaffen und die Ziele des Vereins sowie ein vom EDA betreutes Projekt in Kamerun. Lesen Sie hier den Artikel.

Ladenbau Aktuell

Neue Retail-Formate – neuer Ladenbau

Ausgelöst durch die Digitalisierung erlebt der Handel gerade eine Transformation. Unter dem Druck des E-Commerce entstehen in hoher Geschwindigkeit neue Konzepte vom attraktiven Showroom bis zum kassenlosen Laden. Am Ende steht die Frage: Brauchen wir noch stationäre Läden und wie sehen die aus?

von links: Eberhard Schmidt, Präsident biha (Hörakustik) und Christian Müller, Präsident ZVA, auf einer Pressekonferenz am 3. April 2025

ZVA: Gesundheitshandwerke im Gematik-Beirat vertreten

Die Gesundheitshandwerke rund um den Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) sind seit Juli mit einem festen Sitz im Beirat der Gematik vertreten. Das soll es ermöglichen, künftig aktiv an der Weiterentwicklung der digitalen Infrastruktur mitzuwirken.