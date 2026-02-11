Menicon: Produktionsstätte in Malaysia startet Betrieb

Foto: Menicon

Standort in Kulim soll weltweite Versorgung mit Tageslinsen ausbauen

Menicon hat im Kulim Hi‑Tech Park in Malaysia eine neue Produktionsstätte für Silikon‑Hydrogel‑Tageslinsen in Betrieb genommen. Mit der Eröffnung erweitert das Unternehmen seine weltweiten Kapazitäten und stärkt zugleich Malaysias Position als Standort für medizintechnische Fertigung.

Für den Neubau investierte Menicon eigenen Angaben nach rund 1 Milliarde RM, umgerechnet etwa 215 Mio. €. Die Anlage ist als digital vernetztes Werk konzipiert und kombiniert automatisierte Produktionsprozesse, Logistik, Lagerhaltung und Qualitätskontrolle. Damit soll eine großvolumige Fertigung von Tageslinsen und zugehörigen Komponenten unter Nutzung eigener Technologien ermöglicht werden.

Bedeutung für die globale Lieferkette

Koji Kawaura, Präsident und Geschäftsführer von Menicon, sagte, das Werk werde die Lieferfähigkeit des Unternehmens deutlich erhöhen, um der wachsenden internationalen Nachfrage nach Tageslinsen zu begegnen. Er erklärte außerdem, dies könne das weltweite Wachstum des Unternehmens unterstützen und zur Umsetzung der Unternehmensziele im Bereich Augengesundheit beitragen.

Rund 150 Mitarbeitende, überwiegend aus Malaysia, sind aktuell am Standort beschäftigt. Ein zentraler Bestandteil des Standortkonzepts ist die Qualifizierung der Belegschaft. Durch technische Trainings und Spezialisierungen sollen langfristig Fachkräfte für die hochpräzise Produktion im Bereich der Medizintechnik aufgebaut werden. Nach Angaben des Kontaktlinsenanbieters trägt dieses Konzept zudem zu nationalen Entwicklungszielen in der industriellen Bildung bei.