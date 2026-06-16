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Menicon: Weniger Kunststoff bei Flat-Pack-Linsen

VonRedaktion
Links: Schrumpffolienverpackung Miru 1day Flat Pack Tageslinsen; rechts: Miru 1day Flat Pack Tageslinsen mit Direktdruck auf der Box.
Eine neue Drucktechnik für die Verpackung seiner Tageslinsen macht bei Menicon Kunststofffolie überflüssig. Links: Schrumpffolienverpackung; rechts: Direktdruck auf der Box. Die Abbildung dient nur zur Veranschaulichung; die Abmessungen der Box bleiben unverändert. Bild: Menicon

Neue Drucktechnik soll Verpackung von Tageslinsen nachhaltiger gestalten

Der Kontaktlinsenhersteller Menicon stellt bei der Verpackung seiner Tageslinsen auf ein angepasstes Verfahren um. Dabei wird das Design künftig direkt auf die Box gedruckt, sodass auf zusätzliche Kunststofffolie verzichtet werden kann.

Die Maßnahme betrifft die Produktlinie Miru 1day Flat Pack. Mit der Umstellung soll sich der Kunststoffanteil der Verpackung weiter verringern. Menicon führt den Schritt als Teil seiner Maßnahmen zur Anpassung von Produktions- und Logistikprozessen an.

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Bereits bei der Einführung der flachen Blisterverpackung wurden ökologische Aspekte berücksichtigt. Dabei setzt der Kontaktlinsenhersteller nach eigenen Angaben auf 100% recycelten Kunststoff in der Flat-Pack-Verpackung, reduziert den Kunststoffeinsatz im Vergleich zu herkömmlichen Tageslinsenverpackungen um 80% und erreicht eine Recyclingquote von rund 99% für den im Herstellungsprozess eingesetzten Kunststoff.

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