Bausch + Lomb: Zuwachs im „Ultra“-Portfolio

Bild: Bausch + Lomb

Neue multifokale Tageslinsen aus Silikon-Hydrogel

Bausch + Lomb hat auf der Messe Opti 2026 die Markteinführung seiner multifokalen Tageskontaktlinse aus Silikon-Hydrogel vorgestellt. Die Linse trägt den Namen „Ultra One Day Multifocal“ und kombiniert Technologien für Feuchtigkeit, Komfort und ein progressives Sehdesign.

Die Kontaktlinsen sollen Menschen mit beginnender Presbyopie unterstützen, deren Seh- und Nutzungsanforderungen sich im Alter verändern. Zum Launch der Neuheit verwies der Kontaktlinsenhersteller auf interne Untersuchungen, wonach ein Großteil der Kontaktlinsenträger mit beginnender Presbyopie Einschränkungen bei Hobbys und Alltagsaktivitäten wahrnehme. Dies sei auch dem zunehmenden intensiven Gebrauch digitaler Geräte geschuldet.

„Menschen, die bereits Kontaktlinsen tragen, möchten auch mit über 40 Jahren weiterhin einen aktiven Lebensstil führen. Und Untersuchungen zeigen, dass 80 Prozent davon überzeugt sind, dass Kontaktlinsen ihr modernes, multimediales Leben besser begleiten könnten“, so Yang Yang, Präsidentin von Vision Care, Bausch + Lomb.

Das progressive Drei-Zonen-Design der Kontaktlinse basiert auf klinischen Daten zu unterschiedlichen Sehentfernungen. Laut Hersteller soll es fließende Übergänge zwischen Nah-, Zwischen- und Fernsicht ermöglichen und Eigenschaften wie Sauerstoffdurchlässigkeit, Handhabungsfreundlichkeit und integrierter UV-Schutz vereinen.