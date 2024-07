Mister Spex: Gründer und CEO Dirk Graber hört auf

Verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch: Mister Spex-Gründer und CEO Dirk Graber. Foto: Mister Spex

Finanz-Chef Stephan Schulz-Gohritz übernimmt vorerst

Dirk Graber, der Gründer von Mister Spex, hat nach sechzehnjähriger Tätigkeit den Aufsichtsrat gebeten, ihn von seinen Aufgaben als CEO zu entbinden. Mit Wirkung zum 31. Juli wird Graber das Unternehmen verlassen.

Ab dem 1. August wird Stephan Schulz-Gohritz, CFO von Mister Spex, zusätzlich zu seinen derzeitigen Aufgaben die Gesamtverantwortung interimistisch übernehmen. Der Aufsichtsrat wird sich zur zukünftigen Strukturierung des Vorstands beraten und „zu gegebener Zeit informieren“, teilt das Unternehmen mit. Graber werde das Unternehmen weiterhin unterstützen, indem er in beratender Funktion zur Verfügung stehe, heißt es weiter.

„Erreichen der Profitabilität bleibt oberste Priorität”

Tobias Krauss, Vorsitzender des Aufsichtsrats: „Dirk ist eine bemerkenswerte Persönlichkeit. Er hat ein einzigartiges Unternehmen in der Augenoptik positioniert. Dirk hat ein leistungsfähiges Führungsteam aufgebaut und eine dynamische Unternehmenskultur etabliert. Der Aufsichtsrat und das Managementteam sind davon überzeugt, dass wir über eine sehr gute Basis verfügen, um das Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Dirks Arbeit wird fortgesetzt. Das Erreichen der Profitabilität und die Erwirtschaftung eines positiven Cashflows bleiben unsere oberste Priorität.” Tobias Krauss fügt hinzu: „Der Aufsichtsrat dankt Dirk für seinen Weitblick und seine Führungsstärke in den vergangenen sechzehn Jahren und wünscht ihm alles Gute für seine zukünftigen Aufgaben.“

Dirk Graber, Gründer und CEO von Mister Spex, sagt: „Seit 2007 haben wir uns zum Ziel gesetzt, das Kundenerlebnis in der Augenoptik neu zu definieren und neue Standards zu setzen. Als Unternehmer gibt es nichts Schöneres, als zu sehen, dass wir 16 Jahre später mehr als 8 Millionen glückliche und zufriedene Kunden bedient haben. Unser Erfolg ist ein Zeugnis für das Engagement unseres Teams, die Unterstützung unserer Investoren und die Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten und Partnern. Nach 16 Jahren Wachstum mit viel Einsatz und Freude ist es nun an der Zeit, einen Nachfolger zu suchen, der Mister Spex erfolgreich durch die nächste Phase führt. Gleichzeitig freue ich mich auf eine Pause, um mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen.”

„Werde Mister Spex weiter unterstützen und anfeuern“

Dirk Graber

Dirk Graber ergänzt: „Ich bin zutiefst dankbar für all die Unterstützung und die Möglichkeit, im Laufe der Jahre von allen Beteiligten zu lernen. Ich bleibe Mister Spex als treuer Kunde erhalten und werde das Unternehmen auch in Zukunft unterstützen und anfeuern.“