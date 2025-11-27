Anzeige
CooperVision (Banner)
| |

EssilorLuxottica: Beitritt zu ophthalmologischer Community

VonRedaktion
Engagiertes Team, das als Symbol zur Zusammenarbeit die Hände zusammenlegt
EssilorLuxottica schließt sich der CCOI an. Die Initiative stärkt Kooperationen für Forschung und Innovation in der Augenheilkunde. Symbolbild: Iakobchuk/Envato

Unternehmen engagiert sich in globaler Initiative zur Förderung der Augengesundheit

EssilorLuxottica ist der Collaborative Community on Ophthalmic Innovation (CCOI) beigetreten, um die Initiative in Bereichen wie Diagnostik, Behandlung und datengestützte Augenmedizin zu stärken.

Die CCOI konzentriert sich darauf, bei Themen wie Myopie, altersbedingte Makuladegeneration, Glaukom und dem Einsatz von KI wissenschaftliche Erkenntnisse in praxisnahe Lösungen für die Augenheilkunde umzusetzen. Globale Standards und evidenzbasierte Innovationen werden gezielt vorangetrieben. Dafür vereint die internationale Plattform Patienten, Ärzte, Forscher, Behörden und die Industrie.

Anzeige
EssilorLuxottica (Banner)

EssilorLuxottica bringt fortan seine Expertise in optischer Ingenieurskunst und digitale Gesundheitslösungen ein. Auch Heidelberg Engineering, Teil der Unternehmensgruppe, unterstützt mit Kompetenzen in Bildgebung und Datenanalyse. 

Ähnliche Beiträge

  • Charmant: Neuer Gebietsleiter

    Charmant gab bekannt, dass Giovanni Sanna zum 1. Mai 2021 die Gebietsleitung der Postleitzahlen 66-79 und 88-89 übernommen hat.

  • Nickelallergie

    Die Brille bei Kindern ist oft verbogen, die Nasenpads verstellt – das fördert den Hautkontakt bei Metallbrillen. Wird durch den Hautschweiß die Schutzschicht des Metalls aufgelöst, kann es zu Kontaktallergien wie der Nickelallergie kommen. Sie ist eine der häufigsten Kontaktallergien, von der Menschen weltweit betroffen sind.

  • Fielmann: Umsatz und Gewinn gesteigert

    Die Fielmann-Gruppe erwartet ein Umsatzplus von 13% und ein Wachstum im operativen Gewinn von rund 20% für das erste Halbjahr 2023. Als Gründe nennt das Unternehmen u.a. die gestiegene Preissensibilität der Verbraucher, das neue Kostensparprogramm und Investitionen in die Digitalisierung und Internationalisierung.

  • Mister Spex: Operativer Gewinn für 2023 erwartet

    Bei der Bekanntgabe der endgültigen Geschäftszahlen für das Jahr 2022 musste auch Mister Spex auf ein wirtschaftlich herausforderndes Jahr verweisen. Zwar stieg der Umsatz um 8%, operative Gewinne werden aber voraussichtlich erst in diesem Jahr eingefahren.