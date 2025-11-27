EssilorLuxottica: Beitritt zu ophthalmologischer Community

EssilorLuxottica schließt sich der CCOI an. Die Initiative stärkt Kooperationen für Forschung und Innovation in der Augenheilkunde. Symbolbild: Iakobchuk/Envato

Unternehmen engagiert sich in globaler Initiative zur Förderung der Augengesundheit

EssilorLuxottica ist der Collaborative Community on Ophthalmic Innovation (CCOI) beigetreten, um die Initiative in Bereichen wie Diagnostik, Behandlung und datengestützte Augenmedizin zu stärken.

Die CCOI konzentriert sich darauf, bei Themen wie Myopie, altersbedingte Makuladegeneration, Glaukom und dem Einsatz von KI wissenschaftliche Erkenntnisse in praxisnahe Lösungen für die Augenheilkunde umzusetzen. Globale Standards und evidenzbasierte Innovationen werden gezielt vorangetrieben. Dafür vereint die internationale Plattform Patienten, Ärzte, Forscher, Behörden und die Industrie.

EssilorLuxottica bringt fortan seine Expertise in optischer Ingenieurskunst und digitale Gesundheitslösungen ein. Auch Heidelberg Engineering, Teil der Unternehmensgruppe, unterstützt mit Kompetenzen in Bildgebung und Datenanalyse.