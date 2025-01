Zeiss: Gutes Gesamtergebnis für Unternehmensgruppe

Dr. Karl Lamprecht, Vorsitzender des Vorstands der Zeiss Gruppe. Foto: Zeiss

Zeiss blickt auf ein insgesamt erfolgreiches Geschäftsjahr 2023/24 zurück. Der Umsatz des Unternehmens stieg auf 10,894 Milliarden Euro (Vorjahr: 10,108 Mrd. Euro, +8%). Das erwirtschaftete Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) beträgt 1.444 Millionen Euro (Vorjahr: 1.686 Mio. Euro) bei einer EBIT-Rendite von 13%. Zu dem Wachstum trugen alle vier Sparten der Zeiss Gruppe bei. Die Herausforderungen aufgrund geopolitischer Spannungen und der aktuell schwächeren globalen Wirtschaftslage haben jedoch zugenommen und wirkten sich unterschiedlich stark auf die Sparten aus.

„Wir beenden das Geschäftsjahr 2023/24 in Summe mit einem guten Ergebnis und Umsatzwachstum. Zugleich konnten sich nicht alle Bereiche von den aktuellen Entwicklungen auf den globalen Märkten abkoppeln“, sagt Dr. Karl Lamprecht, Vorstandsvorsitzender von Zeiss. „Unser Erfolg basiert auf unserer enormen Innovationsstärke. Damit das so bleibt, haben wir 15 Prozent des Umsatzes – und damit mehr denn je – für Forschung und Entwicklung aufgewandt und investieren zusätzlich in den zielgerichteten Aufbau von Mitarbeitenden und Infrastruktur.“

Innovationen in der Augenoptik

Das unverändert stabile globale Marktwachstum des Augenoptikmarkts wirkte sich auf die Sparte Consumer Markets positiv aus. Trotz spürbarer Kaufzurückhaltung bei Verbrauchern konnte die Augenoptik mit Innovationen für alle Altersgruppen, Konzepten für globale Herausforderungen wie die zunehmende Kurzsichtigkeit bei Kindern und Jugendlichen sowie dem Ausbau des digitalen Portfolios für das augenoptische Fachgeschäft profitables Wachstum generieren. Bei Optiken für Jagd, Sport und Naturbeobachtung schlug sich die Kaufzurückhaltung weiter nieder. Digitale Umsätze, etwa mit Wildkameras für Jäger, wuchsen deutlich. Auch im Geschäft mit Cinematografie nahm der Anteil digitaler Services für Produktion, visuelle Effekte und Postproduktion immer weiter zu. Zeiss ist hier Innovationstreiber für Filmproduktionen und Streaming-Services weltweit. Die Markenpartnerschaften für mobile Bildgebung und Smartphone-Fotografie entwickelten sich sehr positiv.

Umsatz (in Millionen Euro) Consumer Markets:

2023/24 1.666

2022/23 1.624

Veränderung

(währungsbereinigt) 3% (4%)

Zum Bilanzstichtag am 30. September 2024 betrug das Eigenkapital der Zeiss Gruppe 8.190 Mio. € (Vorjahr: 7.846 Mio. €). Die Eigenkapitalquote liegt, im Wesentlichen bedingt durch die gestiegene Bilanzsumme, bei 51% (Vorjahr: 52%).

In der Region Europa/Naher Osten/Afrika (EMEA) verzeichnete Zeiss im Geschäftsjahr 2023/24 einen Umsatzanstieg um 3%, wobei sich der Umsatz in Deutschland um 1% leicht reduzierte. Der Umsatz in der Region Americas lag 2% unter dem Vorjahr, wohingegen die Region Asien/Pazifik (APAC) mit einem Anstieg um 8% weiterhin Hauptwachstumstreiber ist. Das Direktgeschäft mit überregionalen Kooperationen konnte im Geschäftsjahr 2023/24 um 16% gesteigert werden. Maßgeblich hierfür waren Kapazitätsausweitungen der Halbleiterbranche, insbesondere im Bereich EUV-Lithographie.

„Das breite Portfolio der Zeiss Gruppe sorgt für eine erfreulich robuste Gesamtleistung in angespannterem Umfeld“, sagt Stefan Müller, Mitglied des Vorstands und CFO der Zeiss Gruppe. „Wir beobachten in einigen Bereichen verhaltenes Konsumklima und Investitionszurückhaltung. Deshalb stärken wir hier mit gezielten Maßnahmen unsere Resilienz.“

12.500 Patente am Bilanzstichtag

Die Innovationskraft der Zeiss Gruppe bleibt auch über Einstellungen hinaus das zentrale Investitionsfeld der Zeiss Gruppe. Im Geschäftsjahr 2023/24 betrugen die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung 15% des Konzernumsatzes. Damit liegen sie auf dem hohen Niveau der Vorjahre. In den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen der Zeiss Gruppe arbeiten 6.951 Mitarbeitende (Vorjahr: 6.252) – das entspricht 15% der Belegschaft – an neuen optischen und optoelektronischen Lösungen und Technologien sowie digitalen Geschäftsmodellen. Zum Bilanzstichtag hielt Zeiss weltweit rund 12.500 Patente (Vorjahr: rund 11.300) und reichte circa 740 Erfindungen für Patenterstanmeldungen ein (Vorjahr: circa 670).

„Das Geschäftsumfeld entwickelt sich zunehmend herausfordernd. Mit unserem breiten und zukunftsorientierten Portfolio schaffen wir dennoch den wirtschaftlichen Spielraum für strategisch wichtige Investitionen“, so Lamprecht abschließend. „Dazu zählen auch der Ausbau unserer Innovationsstärke und die Transformation hin zu einem daten- und prozessgetriebenen Unternehmen. Das stärkt unsere Wettbewerbsfähigkeit weiter. Die Geschäftsentwicklung der Zeiss Gruppe für das Geschäftsjahr 2024/25 beurteilen wir insgesamt verhalten positiv.“

