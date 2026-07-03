Mister Spex: Veränderungen im Aufsichtsrat

v.l.: Benjamin von Schenck (CFO) und Tobias Krauss (CEO) bilden den Vorstand des Unternehmens. Foto: Mister Spex SE

Neuaufstellung bringt Wechsel und Kontinuität

Bei der Hauptversammlung von Mister Spex haben die Aktionäre neben den Beschlüssen auch personelle Änderungen im Aufsichtsrat bestätigt. Teil der Neubesetzung ist ein Wechsel, während ein bestehendes Mitglied im Amt bleibt.

Neu in den Aufsichtsrat gewählt wurde Dr. Michael Ahrens, der auf Pietro Luigi Longo folgt. Ahrens bringt Erfahrung aus dem Optikmarkt mit, unter anderem aus seiner Tätigkeit bei Fielmann. Nicole Srock.Stanley wurde für eine weitere Amtszeit im Gremium bestätigt.

„Um die nächste Entwicklungsphase von Mister Spex zu begleiten, wird Dr. Michael Ahrens seine umfassende Expertise in den Bereichen Omnichannel-Handel, digitale Transformation und Markenführung einbringen, die er direkt im deutschen Optikmarkt aufgebaut hat“, erklärte Nicola Brandolese, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Mister Spex SE. „Wir freuen uns zudem über die Wiederwahl von Nicole Srock.Stanley, die den Aufsichtsrat und den Vorstand weiterhin mit ihrer langjährigen Erfahrung in der Markenstrategie bereichern wird. Unser besonderer Dank gilt schließlich Pietro Luigi Longo für seine engagierte und wertvolle Arbeit im Aufsichtsrat während seiner Amtszeit.“

Neben der personellen Weichenstellung stimmten die Anteilseigner auf der virtuell abgehaltenen Hauptversammlung den Vorschlägen der Verwaltung mit rund 95% zu. Zudem wurden Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2025 entlastet.