Morel: Unterstützung für Brustkrebs-Initiativen

Gemeinsam für den guten Zweck: Mitarbeiter von Morel nahmen Anfang Oktober am Benefizlauf „Marche Rose“ im französischen Champagnole teil und unterstützten damit die Brustkrebs-Aufklärung. Foto: Morel

Mehrere Aktionen zugunsten der Organisation Ruban Rose

Im „Pink October“ beteiligt sich Morel erneut an mehreren Aktionen zur Unterstützung der französischen Brustkrebsorganisation Ruban Rose. Bis zum 31. Oktober spendet das französische Brillenlabel für jede verkaufte rosafarbene Fassung aus einer eigens zusammengestellten Auswahl 2 € an die Organisation Ruban Rose. Die Aktion wird über die Unternehmenswebsites sowie den Vertrieb in Augenoptikbetrieben begleitet. Bei entsprechenden Bestellungen erhalten Kunden zudem einen für die Aktion gefertigten Schlüsselanhänger.

Für jede verkaufte Fassung aus einer bestimmten Auswahl spendet Morel den ganzen „Pink October“ über an Ruban Rose. Foto: Morel

Bereits Anfang Oktober nahmen mehrere Mitarbeiter von Morel am Benefizlauf „Marche Rose“ im französischen Champagnole teil. Im Rahmen der Veranstaltung spendete das Unternehmen außerdem Fassungen für eine Tombola.

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Am 15. Oktober sollte am Unternehmenssitz in Morbier die nächste Aktion folgen. Für jeden Mitarbeiter, der an diesem Tag rosa Kleidung trug, wollte die Geschäftsleitung 10 € an Ruban Rose spenden.

Pink October steht für Brustkrebsaufklärung

Mit den verschiedenen Aktivitäten im „Brustkrebs-Awareness-Monat“ verbindet Morel wiederholt Spendenaktionen mit dem Engagement von Mitarbeitern und Geschäftspartnern. Die Erlöse kommen der Arbeit von Ruban Rose zugute, die sich für Aufklärung, Forschung und Unterstützung im Zusammenhang mit Brustkrebs einsetzt.