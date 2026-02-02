Oculus: 15 Jahre Oculus Akademie 

Oculus feiert in diesem Jahr das 15-jähirge Bestehen seiner Akademie, die Online- und Präsenzseminare anbietet. Foto: Oculus

Jubiläumskalender 2026 und neue Fortbildungsangebote

Zum 15‑jährigen Bestehen der Oculus Akademie präsentiert der Optikgerätehersteller aus Wetzlar den Seminarkalender 2026. Seit 2009 begleitet die Weiterbildungsplattform Augenoptiker und Optometristen mit Angeboten zur Vertiefung fachlicher Inhalte und zur Erweiterung beruflicher Kompetenzen.

Die Jubiläumsversion des Kalenders bietet neue Elemente wie Beiträge über die Arbeit des Unternehmens sowie Fallberichte. Foto: Oculus

Eine besondere Ausgabe des Jahreskalenders gibt es zum Jubiläum. Neben dem bekannten Angebot aus neuen und bewährten Präsenz- sowie Online-Seminaren enthält die Ausgabe zusätzliche Inhalte. Dazu zählen Artikel mit Einblicken in das Unternehmen, praxisorientierte Fallberichte sowie ein Wissenstest zum vorderen Augenabschnitt. Der Kalender steht auf der Website der Akademie als PDF zur Verfügung und kann zudem per E-Mail angefordert werden.

Neue Optionen für Online-Fortbildungen

Im Jubiläumsjahr führt die Oculus Akademie zudem einen Online-Seminar-Pass ein. Damit lassen sich alle Online-Seminare einmalig im Paket buchen, was laut Anbieter eine kosteneffiziente Möglichkeit zur regelmäßigen Weiterbildung bieten soll. Zusätzlich bietet Oculus bis zum 15. Februar einen Frühbucherrabatt auf Präsenz-Seminare an.