IVBS: 36. IVBS-Kongress 08./09. Juni bei Magdeburg

IVBS-Kongress, Blick ins Auditorium (Foto: IVBS)

Schwerpunkthemen „Kinderoptometrie und Binokularsehen“

Auch der diesjährige Kongress der Internationalen Vereinigung für Binokulares Sehen (IVBS) war ein voller Erfolg. Rund um das Kongress-Thema „Kinderoptometrie und Binokularsehen“ wurde mit 14 Referenten aus verschiedenen Berufsgruppen ein abwechslungsreiches Programm gestaltet.

Wie bereits in den vergangenen Jahren beinhaltete der erste Kongresstag ein breites Seminarangebot. Spannende und praxisbezogene Themen wie z.B. „MKH bei Kindern mit LRS, ADHS, Autismus“, „Die Minimum-Testbatterie zu binokularen Störungen“ und „Einfluss von Spannungen am Kopf auf das Sehen“ wurden vermittelt. Studierende konnten an den Seminaren kostenlos teilnehmen.

Auch die im Jahre 2022 erstmals eingeführten „Tischgespräche“ erfreuten sich wieder großer Beliebtheit. Interessierte Kongressbesucher konnten Erfahrungen und Wissen zu den Themen „Kinderoptometrie“, „Interdisziplinäre Zusammenarbeit“ und „Selbständig als Binokularspezialist“ austauschen und Fragen und Probleme besprechen.

Die ausstellenden Industriepartner bereicherten die Pausen mit Angeboten und Neuigkeiten für die Praxis. Am Abschluss dieses Tages fand die jährliche Generalversammlung für Mitglieder der IVBS statt und anschließend ein gemeinsames Abendessen aller Teilnehmer, das eine weitere, gerne angenommene Gelegenheit zum persönlichen und fachlichen Austausch bot.

Der Sonntag startete nach der Kongresseröffnung durch die Präsidentin Beate Göpel, mit dem Vortrag von Dr. Michaela Friedrich „Leben und Arbeiten in der Zukunft mit KI“. Sieben weitere Vorträge mit anschließender Diskussion vervollständigten das Tagesprogramm. Zum Abschluss der Veranstaltung verabschiedete die Präsidentin die Teilnehmer mit dem Hinweis den nächsten Kongress der IVBS am 17./18. Mai 2025 in Siegburg bei Bonn.