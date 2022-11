MPG: Neuer Vorstand für Produkt und Procurement

Michael Rahm in neuer Position im Grazer Optik-Unternehmen. Bild: MPG

Seit Anfang Oktober übernimmt Mag. Michael Rahm die Position des Vorstandes für Produkt und Procurement bei MPG (Michael Pachleitner Group). Der 40-Jährige ist seit zehn Jahren in dem inhabergeführten Optik-Unternehmen mit Hauptsitz in Graz tätig und war schon bisher in anderer Funktion für Procurement, Produkt, Development und Operations verantwortlich.

Seine berufliche Karriere startete der gebürtige Steirer nach seinem Wirtschaftsabschluss an der Uni Graz in der Raiffeisen Landesbank. Von dort wechselte er im Jahre 2012 zur MPG GmbH. Er leitete sehr erfolgreich unterschiedliche Bereiche im Unternehmen. So trug er unter anderem die Hauptverantwortung für Produktentwicklung, Logistik & Transport-Management sowie Fakturierung und Auftragsbearbeitung. Darüber hinaus absolvierte er berufsbegleitend den Master of Business Administration.