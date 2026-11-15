Myopie-Management digital gedacht

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Wie digitale Tools den klinischen Alltag unterstützen können Artikel aus dem FOCUS-Magazin

Ausgabe 11/2026

Von der Risikoeinschätzung über die Verlaufskontrolle bis zur Kommunikation mit Eltern und Fachkollegen: Digitale Anwendungen können helfen, Myopie-Management strukturierter, nachvollziehbarer und effizienter in den Praxisalltag zu integrieren.

Myopie-Management bedeutet längst mehr, als ein Kind mit einer Brille oder Kontaktlinsen zu versorgen. Eine strukturierte Betreuung umfasst die Einschätzung individueller Risikofaktoren, die Erfassung von Ausgangswerten, die gemeinsame Auswahl einer geeigneten Strategie sowie regelmäßige Verlaufskontrollen.

Damit wächst auch die Menge an Informationen, die in der Praxis zusammengeführt und über mehrere Jahre hinweg beurteilt werden muss. Genau hier können digitale Anwendungen einen Mehrwert bieten. Inzwischen reicht das Spektrum von einfacheren, teilweise kostenfrei verfügbaren Tools bis hin zu umfassenderen Anwendungen, die Risikoeinschätzung, Verlaufskontrolle, Visualisierung und Kommunikation mit Eltern und Patienten miteinander verbinden. Auch in Biometer integrierte Lösungen gehören mittlerweile zum Markt.

Dabei sollte eine Software nicht die klinische Entscheidung ersetzen. Ihr sinnvollster Einsatz liegt vielmehr darin, klinische Informationen strukturiert zusammenzuführen und Fachkräfte bei der Interpretation und Kommunikation zu unterstützen.

Welche digitalen Werkzeuge gibt es?

Das Spektrum digitaler Anwendungen für das Myopie-Management ist inzwischen breit. Je nach Zielsetzung unterscheiden sich die Systeme:

Einfache Rechner und Risikorechner zur Einschätzung des individuellen Risikos oder zur Prognose der Myopie-Entwicklung.

zur Einschätzung des individuellen Risikos oder zur Prognose der Myopie-Entwicklung. Verlaufs- und Monitoringtool zur Dokumentation von Refraktion, axialer Länge und weiteren Messwerten über mehrere Termine.

zur Dokumentation von Refraktion, axialer Länge und weiteren Messwerten über mehrere Termine. Visualisierungstools zur Erfolgskontrolle , die Entwicklungen beispielsweise anhand von Referenzwerten, Perzentilen oder Ampelsystemen darstellen.

, die Entwicklungen beispielsweise anhand von Referenzwerten, Perzentilen oder Ampelsystemen darstellen. Umfassende Myopiemanagement-Plattformen , die mehrere dieser Funktionen verbinden und zusätzlich beispielsweise Myopie-Management-Optionen, Kommunikation mit Eltern oder Berichte unterstützen.

, die mehrere dieser Funktionen verbinden und zusätzlich beispielsweise Myopie-Management-Optionen, Kommunikation mit Eltern oder Berichte unterstützen. In Geräte integrierte Lösungen wie z.B. Funktionen, die mit einem Biometer oder anderen Messsystemen verbunden sind.

Abb. 1: Die Funktionen unterscheiden sich je nach Anwendung und Anbieter. Die Übersicht dient der Orientierung und stellt keine Bewertung einzelner Systeme dar.

Abb. 2: Werte nach Kontrolltermin

Ein Kind ist kurzsichtig – was nun?

Ein Kind hat heute beispielsweise eine Myopie von −0,25 dpt. Was sagt uns dieser Wert?

Zunächst einmal: nicht besonders viel. Bei einem 6-jährigen Kind kann bereits eine geringe Myopie auf ein erhöhtes Risiko für eine hohe Myopie im Erwachsenenalter hinweisen, während dieses Risiko bei einem 16-jährigen Jugendlichen deutlich geringer ist.1

Interessanter sind also Fragen wie: Wie alt ist das Kind? Wie hat sich die Refraktion bisher entwickelt? Und – sofern entsprechende Messmöglichkeiten vorhanden sind – wie entwickelt sich die axiale Augenlänge?

Gerade bei der Verlaufskontrolle liegt ein besonderer Mehrwert digitaler Systeme darin, aus einzelnen Messwerten eine zeitliche Entwicklung sichtbar zu machen.

Refraktionswerte und axiale Länge können über mehrere Untersuchungen hinweg grafisch dargestellt werden. Je nach Anwendung lassen sich zusätzlich altersbezogene Referenzwerte oder andere Risikofaktoren berücksichtigen.

Brauche ich ein Biometer zur Messung der Augenlänge?

Das International Myopia Institute bezeichnet die optische Biometrie als Goldstandard zur Quantifizierung der axialen Zunahme bei Myopie-Progression und in Studien zur Myopiekontrolle.2 Sie ist aber keine Voraussetzung dafür, mit einem strukturierten Myopie-Management zu beginnen. Auch Veränderungen der Refraktion können zur Beurteilung des Verlaufs herangezogen werden – vorausgesetzt, die Messung erfolgt unter geeigneten Bedingungen und eine relevante Akkommodation wird berücksichtigt.

Einige digitale Tools ermöglichen zudem eine Schätzung der axialen Augenlänge anhand von Refraktions- und kornealen Daten. Eine 2024 veröffentlichte Studie zeigte, dass solche Modelle eine zusätzliche Orientierung zur Einschätzung des Risikos bieten können, auch wenn keine direkte Biometriemessung vorliegt.3

Entscheidend ist nicht, möglichst viele Messwerte zu sammeln, sondern Veränderungen zuverlässig zu erkennen und in den klinischen Kontext einzuordnen.

Wenn aus Zahlen eine Geschichte wird

Ein typischer Kontrolltermin kann schnell zu einer Ansammlung von Zahlen werden (Abbildung 2). Für die Fachkraft sind diese Werte relevant. Für Eltern sind sie dagegen häufig schwer einzuordnen.

Eine grafische Darstellung (Abbildung 3) kann hier einen entscheidenden Unterschied machen. Sie zeigt nicht nur, wo das Kind heute steht, sondern auch, wie sich die Myopie entwickelt hat.

Das kann beispielsweise helfen, auf einen Blick zu erkennen, ob die Entwicklung im erwarteten Bereich liegt, wie sie im Vergleich zu altersbezogenen Referenzwerten einzuordnen ist und ob die bisherige Strategie die gewünschte Wirkung zeigt.

Damit verändert sich auch die Kommunikation:

­­­Aus „Die Myopie hat sich rechts um 0,50 dpt und links um 0,75 dpt verändert.“ wird eine nachvollziehbare klinische Geschichte: „So hat sich die Myopie Ihres Kindes entwickelt. Die Veränderung liegt über dem, was wir für dieses Alter erwarten würden. Deshalb empfehle ich, mit Myopie-Management anzufangen, um die weitere Entwicklung möglichst zu bremsen.“ Für die Eltern wird dadurch verständlicher, warum ­regelmäßige Kontrollen notwendig sind, weshalb Myopie-Management sinnvoll ist und ob die gewählte Strategie den gewünschten Effekt zeigt.

Die Verlaufskontrolle objektiver machen

Visuelle Systeme – beispielsweise mit altersbezogenen Referenz- oder Ampeldarstellungen – können dabei helfen, Auffälligkeiten schneller zu erkennen.

Das bedeutet nicht, dass eine Software die klinische Beurteilung übernimmt. Vielmehr schafft sie eine gemeinsame Datengrundlage, die eine strukturierte und möglichst einheitliche Beurteilung unterstützt.

Gerade wenn mehrere Personen in einer Praxis mit einem Kind arbeiten, kann das relevant sein: Die Beurteilung hängt nicht davon ab, wer zufällig den letzten Kontrolltermin durchgeführt hat. Zudem helfen in größeren Praxen oder Filialstrukturen einheitliche Dokumentation und Kommunikation dabei, dass Kunden unabhängig von Standort oder behandelnder Fachkraft einen vergleichbaren Ablauf erleben. Nicht jeder im Team muss dieselbe Erfahrung haben – aber alle können mit demselben Prozess arbeiten.

Weniger Zeit mit Zahlen – mehr Zeit mit Menschen

Digitale Tools können wiederkehrende Arbeitsschritte wie das Zusammenführen von Messwerten, Berechnen von Veränderungen, Visualisieren von Verläufen und Erstellen von Berichten unterstützen und damit Zeit bei der Verlaufskontrolle sparen.

In einer aktuellen Pilotstudie schätzten die teilnehmenden Fachkräfte die dadurch eingesparte Zeit auf durchschnittlich fünf Minuten pro Termin.4

Diese Zeit kann dort eingesetzt werden, wo sie klinisch besonders wertvoll ist: im Gespräch mit dem Kind, in der Beratung der Eltern und bei der gemeinsamen Entscheidungsfindung.

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Für Eltern kann ein solcher Bericht helfen, die Informationen aus der Konsultation zu Hause noch einmal in Ruhe nachzuvollziehen. Gleichzeitig kann er – mit Einverständnis der Familie – den Austausch mit weiteren Fachpersonen unterstützen.

Gerade bei Kindern, die sowohl augenoptisch/optometrisch als auch augenärztlich betreut werden, kann ein strukturierter Verlauf für die interdisziplinäre Kommunikation hilfreich sein.

Kann digitale Kommunikation auch die Therapieentscheidung beeinflussen?

Eine fachlich korrekte Empfehlung führt nicht automatisch dazu, dass sich eine Familie für eine Behandlung entscheidet. Eltern müssen zunächst verstehen, warum ihr Kind Myopie-Management erhalten sollte, welche Möglichkeiten bestehen und welchen Nutzen die vorgeschlagene Strategie haben kann.

Hier können Visualisierungen und verständliche Reports eine Brücke zwischen klinischen Daten und elterlichem Verständnis bilden.

Eine aktuelle Pilotstudie berichtete zudem, dass 86% der befragten Fachkräfte sich durch die Nutzung einer digitalen Myopie-Management-Plattform sicherer in der Kommunikation über Myopie-Management fühlten.4

Woran erkennt man ein sinnvolles digitales Tool?

Nicht jede Anwendung muss alles können. Für die Praxis sind jedoch einige Fragen entscheidend:

Kann ich Entwicklungen verfolgen?

Nicht nur den aktuellen Wert, sondern den Verlauf über mehrere Termine?

Kann ich Daten verständlich darstellen?

Auch so, dass Eltern die Ergebnisse nachvollziehen können?

Unterstützt mich das Tool bei der klinischen Beurteilung?

Oder liefert es lediglich einen isolierten Rechnerwert?

Kann ich Ergebnisse dokumentieren und weitergeben?

Zum Beispiel an Eltern oder – mit entsprechender Einwilligung – weitere Fachpersonen?

Passt es in meinen Workflow?

Spart es tatsächlich Zeit oder erzeugt es zusätzlichen Dokumentationsaufwand?

Ist die wissenschaftliche Grundlage transparent?

Auf welchen Daten, Referenzwerten und Berechnungen beruhen die Ergebnisse?

Sind die Referenzwerte passend?

Perzentilkurven sind nur so aussagekräftig wie die Population, aus der sie abgeleitet wurden. Alter, Geschlecht und – je nach Datengrundlage – ethnischer bzw. regionaler Hintergrund können die normale Entwicklung der axialen Augenlänge beeinflussen.5,6 Bei der Auswahl eines digitalen Tools lohnt sich daher ein Blick darauf, welche Referenzdaten hinter den dargestellten Kurven stehen.

Ist es datenschutzkonform?

Gerade bei Gesundheitsdaten sollte klar sein, wo Daten gespeichert werden und wer darauf Zugriff hat.

Digitalisierung ersetzt keine klinische Expertise

Der vielleicht wichtigste Punkt zum Schluss:

Eine App kann eine Risikoeinschätzung berechnen. Sie kann einen Verlauf darstellen. Sie kann einen Bericht erstellen. Die klinische Entscheidung bleibt Aufgabe der Fachkraft.

Gutes digitales Myopie-Management bedeutet deshalb nicht, möglichst viele Daten zu sammeln oder möglichst viel Software einzusetzen. Es bedeutet, die richtigen Informationen zur richtigen Zeit verständlich zusammenzuführen – für die Fachkraft, für das Kind und für seine Eltern.

Ein kurzer Blick auf den Markt

Wer sich mit digitalen Anwendungen für das Myopie-Management beschäftigt, findet inzwischen unterschiedliche Zugangsmodelle. Einige Anwendungen sind kostenfrei, andere sind umfassender und werden als Abonnement angeboten. Daneben gibt es Lösungen, die direkt in ein Biometer oder ein anderes Messsystem integriert sind und damit an eine bestimmte Geräteumgebung gebunden sind.

Kostenfrei: Zu den frei zugänglichen webbasierten Anwendungen gehören beispielsweise PreMO (Predicting Myopia Onset and Progression; Wolffsohn Research Ltd., Lisburn, Nordirland, UK), der BHVI Myopia Calculator (Brien Holden Vision Institute, Sydney, Australien), Myopia Solutions (Kaymak Solutions GbR, Düsseldorf, Deutschland) und die kostenfreie Version von MyopiaCare (MyopiaCare by Eyetific GmbH, Renens, Schweiz).

Abonnement: Eigenständige, umfassendere Plattformen werden typischerweise als Software-as-a-Service angeboten. Dazu gehören beispielsweise die mEYE Suite (Ocumetra Ltd., Dublin, Irland) und MyoCalc Pro (MyopiaCare by Eyetific GmbH, Renens, Schweiz).

Ihr Vorteil liegt weniger in der einzelnen Berechnung als in der Verknüpfung verschiedener Arbeitsschritte: Risikoeinschätzung, Visualisierung von Refraktions- und Augenlängenentwicklung, Beurteilung des Therapieverlaufs und Aufbereitung der Ergebnisse für die Kommunikation können in einer Anwendung zusammengeführt werden. Je nach System können dabei auch Verlaufsdaten für spätere Kontrollen gespeichert werden.

Dadurch können solche Plattformen insbesondere dann interessant sein, wenn Myopie-Management regelmäßig und standardisiert in den Praxisablauf integriert werden soll.

Gerätegebunden: Eine weitere Gruppe bilden Lösungen, die mit einem Biometer oder anderen Messsystemen verbunden sind. Beispiele sind Zeiss MyoConsult (Carl Zeiss AG, Oberkochen, Deutschland), die Myopia-Management-Funktionen des Topcon MYAH (Topcon Europe Medical B.V., German Branch, Willich, Deutschland), der Oculus Myopia Master (Oculus Optikgeräte GmbH, Wetzlar, Deutschland) und die Myopia-Management-Lösung des Haag-Streit Lenstar (Haag-Streit AG, Koeniz, Schweiz). Bei diesen Lösungen ist der Zugang zumindest teilweise an das jeweilige Geräte- bzw. Softwareökosystem gekoppelt.

Referenzen: 1. Hu Y, Ding X, Guo X, Chen Y, Zhang J, He M. Association of Age at Myopia Onset With Risk of High Myopia in Adulthood in a 12-Year Follow-up of a Chinese Cohort. JAMA Ophthalmol. 2020;138(11):1129–1134. doi:10.1001/jamaophthalmol.2020.3451, 2. Jones L, Drobe B, González-Méijome JM, et al. IMI – Industry Guidelines and Ethical Considerations for Myopia Control Report. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2019;60(3):M161-M183. doi:10.1167/iovs.18-25963, 3. Lingham G, Loughman J, Panah DS, et al. The long and short of it: a comprehensive assessment of axial length estimation in myopic eyes from ocular and demographic variables. Eye. 2024;38(7):1333–1341. doi:10.1038/s41433-023-02899-w, 4. Mary K Durbin, Corrina McElduff, Ian Flitcroft, James Loughman. Clinical and operational impact of myopia management software integration in eye care. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2026;67(7):1189, 5.Mutti DO, Sinnott LT, Cotter SA, et al. Axial length as a function of age, sex, and ethnicity: Results from the CLEERE study. Optometry and Vision Science. 2025;102(11):681–690. doi:10.1097/OPX.0000000000002304, 6. Kneepkens SCM, Lingham G, van Hemert DJ, et al. Global Axial Length Centile Charts. JAMA Ophthalmol. 2026;144(8):744–753. doi:10.1001/jamaophthalmol.2026.2539