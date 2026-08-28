NIM: Konsumklima steigt auf höchsten Wert seit Monaten

Die Verbraucherstimmung in Deutschland hat sich laut NIM-Konsumklimastudie zuletzt wieder verbessert, auch wenn die Kaufbereitschaft verhalten bleibt. Bild: Halfpoint/Envato

Einkommenserwartungen der Deutschen verbessern sich deutlich

Die Verbraucherstimmung in Deutschland hat sich im August 2026 verbessert. Nach Angaben des Nürnberg Instituts für Marktentscheidungen (NIM) wird das Konsumklima für September positiver eingeschätzt als im Vormonat. Verantwortlich dafür sind vor allem gestiegene Einkommenserwartungen sowie eine leicht rückläufige Sparneigung. Die Bereitschaft für größere Anschaffungen bleibt dagegen weitgehend unverändert.

Auch die Erwartungen an die wirtschaftliche Entwicklung haben sich weiter aufgehellt. Damit setzt sich ein positiver Trend der vergangenen Monate fort.

Hoffnung auf wirtschaftliche Erholung

Nach Einschätzung des Nürnberg Instituts für Marktentscheidungen deuten mehrere Wirtschaftsindikatoren auf eine leichte Verbesserung der Lage hin. Dazu zählen das Wachstum der deutschen Wirtschaft im zweiten Quartal 2026 sowie eine zuletzt freundlichere Stimmung in zahlreichen Unternehmen.

Anzeige

Zudem blicken die Verbraucher wieder optimistischer auf ihre persönliche finanzielle Situation. Die Einkommenserwartungen erreichten den höchsten Stand seit einem halben Jahr.

Konsum bleibt weiterhin verhalten

Von den besseren Einkommensaussichten profitiert das Kaufverhalten bislang nur begrenzt. Die Bereitschaft zu größeren Anschaffungen hat sich gegenüber dem Vormonat kaum verändert.

Gleichzeitig bleibt die Sparneigung der Verbraucher auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Zwar ging sie zuletzt leicht zurück, bewegt sich aber weiterhin etwa auf dem Stand des Vorjahres.