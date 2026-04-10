Arbeitsmarkt in der Augenoptik: März 2026

Laut den Zahlen für März bewegen sich die Arbeitslosenstatistiken im gewohnten Bereich, was die Augenoptik betrifft. Foto: Pascal Bruns

Kennzahlen der Bundesagentur für Arbeit liegen vor

Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren im März in Deutschland 669 Augenoptiker als arbeitslos und 1.109 als arbeitsuchend gemeldet. Die Arbeitslosigkeit unter Augenoptikern (laut Statistik zählen hierzu Fachkräfte, Spezialisten und Experten) stieg damit um 8,4% gegenüber demselben Vorjahreszeitraum; die Zahl der arbeitsuchenden Augenoptiker stieg um 3,3%.

Für den zurückliegenden Monat wurden in Deutschland zudem 899 offene Stellen für Augenoptiker von der Bundesagentur für Arbeit gemeldet. Das sind genau 64 Stellen weniger als im Vergleichszeitraum März 2025 und bedeutet prozentual einen Rückgang um -6,6%.

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(Als arbeitsuchend gelten arbeitslose Arbeitsuchende und nicht-arbeitslose Arbeitsuchende.)