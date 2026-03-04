Oculus: Expo Days 2026 an zwei Stadionstandorten

Im vergangenen Jahr war Dortmund eine Station der Expo Days. Foto: Oculus

Fachvorträge, Ausstellung und Austausch zu Entwicklungen der Augenoptik

Die diesjährigen Expo Days von Oculus finden erneut an zwei Veranstaltungsorten statt und richten sich an Fachleute aus der Augenoptik, die sich über neue Entwicklungen informieren und austauschen möchten. Das Format wird 2026 in München und Frankfurt fortgeführt.

Nach Dortmund und Nürnberg im vergangenen Jahr erwartet die Besucher im April wieder ein Programm mit Vorträgen, Praxisthemen und Ausstellungsbereichen in den VIP-Bereichen zweier Fußballstadien. Der Optikgerätehersteller kommt dafür dieses Jahr gemeinsam mit Partnern wie Optiswiss, MPG&E, Pricon, Ocumeda und weiteren Unternehmen in die Münchner Allianz Arena sowie in den Frankfurter Deutsche Bank Park.

Stadionkulissen als Rahmen für Austausch und Updates

Die Expo Days stehen unter dem Motto „Am Ball bleiben“. Laut Oculus soll die Veranstaltung Impulse zu aktuellen Fragestellungen liefern. Dazu gehören Fachvorträge, Einblicke in technische Entwicklungen sowie Hinweise für die Arbeit im augenoptischen Alltag. Auch Stadionführungen sind Teil des Programms.

Anzeige

Foto: Oculus

Ein zentrales Element ist die Ausstellung, in der Besucher Geräte von Oculus direkt ausprobieren und sich über Neuerungen informieren können. Ergänzend stellen die Partnerunternehmen weitere Produkte und Dienstleistungen vor.

Die Expo Days finden am 20. April in der Allianz Arena in München sowie am 23. April im Deutsche Bank Park in Frankfurt statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Weitere Informationen und die Anmeldung sind auf der Website der Oculus Akademie unter www.oculus-akademie.de zu finden.