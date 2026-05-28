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Oculus: Mittagsformat startet in die vierte Runde

VonRedaktion
Junger Mann tippt freudig auf Laptop-Tastatur
Oculus startet die vierte Staffel seiner Online-Wissensreihe „Mittagszeit macht gescheit“. Im Fokus steht ein Praxisfall zur Myopie, der über mehrere Folgen begleitet wird. Bild: Prostock-studio/Envato

Praxisfall aus dem Myopie-Management als kompakte Lerneinheiten

Visual zur vierten Staffel Mittagszeit macht gescheit von Oculus
Bild: Oculus

Anfang Juni startet Oculus eine neue Staffel seiner digitalen Wissensreihe „Mittagszeit macht gescheit“. In der vierten Runde begleitet das Format anhand kompakter Einheiten einen Praxisfall aus dem Myopie-Management und richtet sich weiterhin an Fachkräfte in der Augenoptik.

Über fünf Episoden wird der Verlauf von der Erstuntersuchung bis zur Kontrolle begleitet. Dabei soll es unter anderem um Aspekte der Myopie-Kontrolle, Versorgungsmöglichkeiten und die Auswertung diagnostischer Untersuchungen gehen, teilt Oculus mit.

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Die Folgen erscheinen ab dem 3. Juni 2026 jeweils mittwochs um 12 Uhr und sind über die Oculus Akademie unter www.oculus-akademie.de/mzmg abrufbar.

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