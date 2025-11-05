Anzeige
Marcolin: Umsatz und Marge steigen im dritten Quartal

Redaktion
Laptop aufgeklappt mit Grafiken, eine Brille liegt davor auf dem Tisch
Marcolin konnte den Umsatz und die Marge im dritten Quartal 2025 steigern. Symbolbild: Puhimec/Envato

Finanzergebnisse für die ersten neun Monate 2025 veröffentlicht

Der Brillenhersteller Marcolin hat seine Geschäftszahlen für die ersten drei Quartale des Jahres 2025 vorgelegt. Der Nettoumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,1% auf 416,6 Mio. €. Zu konstanten Wechselkursen entspricht das einem Plus von 3,8%. 

Die Rentabilität entwickelte sich ebenfalls positiv: Das bereinigte EBITDA lag bei 68,5 Mio. €, was 16,4% des Nettoumsatzes entspricht. Damit verbesserte sich die Marge gegenüber dem Vorjahr um 0,3 Prozentpunkte.

Anstieg in Europa und Rückgang in Amerika

Die stärksten Märkte blieben EMEA und Amerika. In der EMEA-Region stiegen die Umsätze um 7,6% auf 218,6 Mio. €, während die Umsätze in Amerika auf 142,7 Mio. € zurückgingen (–5,5%). Der asiatische Markt zeigte im dritten Quartal eine Erholung nach Lieferverzögerungen im ersten Halbjahr.

Die bereinigte Nettoverschuldung belief sich zum 30. September 2025 auf 326,9 Mio. €, ein Anstieg um 5,6 Mio. € gegenüber dem Jahresende 2024. Ursache war eine saisonal bedingte Mittelbindung im Umlaufvermögen.

