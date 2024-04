OHI: Wiener Myopie-Kongress bringt alle zusammen

Neue Entwicklungen beim Myopie-Management stehen auf der Agenda des Myopie-Kongresses 2024. Bild: OHI

Interdisziplinärer Austausch zu neusten Entwicklungen beim Myopie-Management

Am Samstag, den 8. Juni findet der Österreichische Myopie-Kongress 2024 in der Wiener Urania statt. Bei der Tagung von Augenoptikern, Augenärzten, Optometristen und Orthopthisten werden neue Strategien und aktuelle Studienlagen zur Verlangsamung der Progression einer Myopie thematisiert.

„Beim zum dritten Mal stattfindenden Österreichischen Myopie-Kongress kommen alle Berufsgruppen zusammen und erhalten einen raschen Überblick zu den aktuellen Entwicklungen am Markt. Um die Verantwortung gegenüber der Bevölkerung wahrzunehmen, benötigt es eine Zusammenarbeit aller Berufsgruppen. Es ist schön, diesen Zusammenhalt bei unseren Myopie-Kongressen spürbar wahrzunehmen“, freut sich Veranstalter Walter Gutstein von der Optometrie und Hörakustik Initiative (OHI).

Vorträge und Netzwerken in beeindruckender Kulisse

Die Informationen zu den am Markt befindlichen Myopie-Management-Produkten werden direkt von den Herstellern in zwanzigminütigen Kurzvorträgen fokussiert dargeboten. In den Pausen und beim anschließenden Branchentalk auf der beeindruckenden Terrasse der Wiener Urania, Österreichs ältester Volkssternwarte, können sich die Teilnehmer dann ums Netzwerken kümmern.

„Die Moderation am Österreichischen Myopie-Kongress hat mir bereits in den vergangenen beiden Jahren große Freude bereitet. Es ist für die gesamte Branche ein Gewinn, dass die engagierte Branche an einem Tag zusammenkommt“, erklärt Co-Veranstalter Harald Belyus.

Laufend aktualisierte Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden sich auf www.myopiekongress.at.