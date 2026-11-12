Opti 2027: Hörakustik und Augenoptik gemeinsam im Blick

Gesprächsrunde auf der Opti „Spheare“ 2026. Foto: GHM

„Spheare” bringt Branchen zum Austausch über Betriebsmodelle zusammen

Viele Augenoptiker prüfen neue Geschäftsfelder oder Kooperationen, während bestehende Mischbetriebe ihre Abläufe weiterentwickeln. Auf der Opti 2027 in München greift die Plattform „Spheare” diese Themen auf und bringt Augenoptiker, Hörakustiker, Mischbetriebe und Branchenvertreter zum fachlichen Austausch zusammen.

Nach Angaben des Messeveranstalters GHM sollen dabei vor allem praktische Fragen rund um den Einstieg in die Hörakustik, die Weiterentwicklung bestehender Konzepte und mögliche Kooperationsmodelle im Mittelpunkt stehen. Hintergrund sei unter anderem die wachsende Zahl von Menschen mit eingeschränktem Hörvermögen, von denen viele bislang nicht mit Hörsystemen versorgt sind.

Praxis statt Theorie

Geplant sind für die bereits zweite Ausgabe von „Spheare” Impulsvorträge, Praxisberichte aus Mischbetrieben sowie Diskussionsrunden mit Vertretern aus Augenoptik, Hörakustik und Industrie. Themen sind unter anderem Investitionen, personelle Voraussetzungen, Kundenansprache sowie die Zusammenarbeit zwischen spezialisierten Betrieben.

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Für Betriebe, die bereits beide Gewerke anbieten, stehen Fragen zur Verzahnung von Beratung, Organisation und Wirtschaftlichkeit im Vordergrund. Spezialisierte Hörakustikbetriebe erhalten zugleich Einblicke in mögliche Berührungspunkte mit der Augenoptik.

Erfahrungen aus dem Betriebsalltag

Anhand von Praxisbeispielen sollen unterschiedliche Betriebsmodelle vorgestellt und deren Voraussetzungen beleuchtet werden. Vorgesehen ist zudem eine Panel-Diskussion, die Ansätze von Mischbetrieben und spezialisierten Fachgeschäften gegenüberstellt.

Durch das Programm führt erneut Michael Luikenga, Augenoptiker- und Hörakustikermeister. Die Opti findet vom 29. bis 31. Januar 2027 in München statt.