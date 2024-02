OPTI-STYLE!

Bilder: Silke Sage & Frank Sonnenberg

Die diesjährige Ausgabe der Opti war ein großer Erfolg. In vier Hallen tummelten sich die Messebesucher – viele von Ihnen auf der Suche nach den aktuellen Eyewear-Trends des noch so jungen Jahres. Und sie wurden nicht enttäuscht. Vom klassisch-dezenteren Fassungsdesign bis zum auffälligen Blickfang und innovativen Materialen gab es eine Vielzahl an Styles, die den Weg in die Fachgeschäfte finden werden. Keine Frage, die Opti bleibt eine Trendschau der etablierten Brillenmanufakturen und Jungen Wilden, die die große Bühne in München für sich zu nutzen wissen.