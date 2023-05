Radsportbrillen im Test

Bilder: Jana Rölle

Seit einigen Jahren schon hat sich das Körperbewusstsein der Menschen verändert. Man achtet mehr auf die Ernährung und ausreichende Bewegung. Die sportliche Betätigung an der frischen Luft stärkt zudem das Immunsystem und ist Balsam für die Seele. Nicht zuletzt auch durch die Pandemie haben manche den Outdoor-Sport wieder neu für sich entdeckt. In diesem Artikel wollen wir Sportbrillen von verschiedenen Herstellern mit dem Schwerpunkt Radfahren für Sie testen. Diese Sportart begeistert immer noch Alt und Jung und erfährt zudem durch die E-Bikes einen besonderen Boom.

Um beim Sport die Bewegung an der frischen Luft genießen zu können, benötigt man neben den sportspezifischen Utensilien und der Kleidung auch einen passenden Schutz für die Augen. Nur so können uns Witterungseinflüsse wie Wind und Sonnenstrahlen nicht den Spaß verderben. Weil das Radfahren bei Profis und Hobbysportlern aktuell mehr denn je beliebt ist, haben wir die hierfür geeigneten Brillen verschiedener Hersteller (siehe Tabelle 1) einem Praxistest unterzogen.

Lieferant Brillenmodelle Uvex Sportstyle RXS 4301 CV 3900 9055 155/10

Sportstyle RXS 4300 1100 9034 160/12

Sportstyle RXS 4301 2000 9037

Sportstyle RXS 4301 1200 9053 Adidas PRFM Shield lite M SP0075 0G 145 125*2 Julbo Density J5614114 noir trans Evil Eye e037 75 1500 120 S Rudy Project Magnus SP75 38 75-11 133 222

Magnus SP75 06 75-11 133 222 Swiss Eye Hurricane 13005 Out of Irid Bot 0402 142/black/red irid lens Oakley Encoder Strike Vented (009235-0439 123) Tabelle 1: Lieferanten und deren zur Verfügung gestellte Testbrillen



Der Weg zum Testergebnis

In den nachfolgenden Ausführungen unserer Tests haben wir verschiedene Schwerpunkte näher betrachtet. Zum einen (Tabelle 2) die individuelle anatomische Anpassung der Brillen. Tabelle 3 befasst sich mit dem Tragekomfort, der Glas­tönung/Filterfarben, den modischen Aspekten und der Funktionalität.

Für Brillenträger ist aber auch die Möglichkeit einer indi­viduellen Verglasung wichtig, die wir in Tabelle 4 unter die Lupe nehmen wollen. Und „last but not least“ vergleichen wir das Handling beim Wechseln von Brillenclip oder der Wechselgläser in Tabelle 5.

Alle getesteten Sportbrillen haben mehr oder weniger Möglichkeiten der individuellen Anpassung. Veränderbare Seitenstege, die die Höhe des Brillensitzes aber auch den Komfort beeinflussen, können bei den meisten Modellen eingestellt werden. Nur die Density von Julbo hat fixe Nasenauflagen, die aber aufgrund der extremen Leichtigkeit der Brille für einen angenehmen Sitz auf der Nase sorgen.

Die Bügelenden sind ebenfalls bei fast allen Testbrillen veränderbar. Adidas, Oakley und Out of setzen bei ihrem Modell auf einen Universalsitz, der mittels deren flexiblen Bügel­materials einen angenehmen Tragekomfort bietet.

Verschiedene Größen (large/L und small/S) eines bestimmten Modells oder die Veränderung deren Bügelneigung (Inklination) sind nur bei einem der Testbrillen wählbar und das ist der Fall bei der Evil Eye. Bei allen anderen Herstellern weicht man bei Bedarf auf ein anderes Modell aus.

Fortführend zum individuell anpassbaren Sitz der Sportbrillen verfügen alle Modelle über rutschfeste Nasenauflagen und Bügelenden. Dies erzeugt zusätzlich einen sicheren Halt und eine komfortable Passform. Weiterhin ließen sich alle Testmodelle angenehm unter dem Fahrradhelm tragen.

Ein weiteres wichtiges Kriterium ist das Belüftungssystem. Es gibt nichts Lästigeres oder auch Gefährlicheres als das Beschlagen der Brillengläser bei voller Fahrt. Hier finden wir bei den Herstellern vielfältige Variationen, um das zu verhindern oder einzuschränken. Über Aussparungen an der Fassung sowie an den Gläsern über das Stromliniendesign der Brille oder durch ein Antibeschlagcoating der Gläser wird das Problem bei den Testbrillen gelöst. Allerdings funktionieren die Systeme nur optimal in Bewegung. Steht man schwitzend kurz still, weil man an einer Kreuzung zum Beispiel halten muss, und die Außentemperaturen etwas kühler sind, kann es dennoch zum Beschlagen der Gläser kommen. Im Vergleich aller Testbrillen haben wir diesbezüglich keinen gravierenden Unterschied feststellen können.

Brillenmodell Nasensteg verstellbar Bügelenden anpassbar Bügel Inklination anpassbar Verschiedene Fassungsgrößen Uvex Sportstyle Rxs 4301 CV 3900 9055 155/10 ja ja nein nein, Einheitsgröße Uvex Sportstyle Rxs 4300 1100 9034 160/12 ja ja nein nein, Einheitsgröße Uvex Sportstyle Rxs 4301 2000 9037 ja ja nein nein, Einheitsgröße Uvex Sportstyle Rxs 4301 1200 9053 Cat.3 ja ja nein nein, Einheitsgröße Adidas PRFM Shield lite M SP0075 02G 145 125*2 ja nein nein nein, Einheitsgröße Julbo Density J5614114 noir trans nein ja nein nein, Einheitsgröße Evil Eye e037 75 1500 120 S ja ja ja S; L Rudy Project Magnus SP75 38 75-11 133 222 ja ja nein nein, Einheitsgröße Rudy Project Magnus SP75 06 75-11 133 222 ja ja nein nein, Einheitsgröße Swisseye Hurricane 13005 ja ja nein nein, Einheitsgröße Out of Irid Bot 0402 142 nur am Verglasungsclip nein nein nein, Einheitsgröße Oakley Encoder Strike Vented (009235-0439 123) Ja (2. Nasenauflage) nein nein keine Information

Nun kommen wir zu den Filtergläsern. Die Uvex-Testbrillen sowie die Evil Eye bieten Wechselscheiben an. Die Brillen werden mit einer klaren Scheibe für trübe Witterungsverhältnisse und einer getönten für Sonnenschein angeboten (verschiedene getönte Filtervarianten bei Evil Eye erhältlich), die nach Bedarf eigenständig ausgetauscht werden können. Das muss man bei den selbsttönenden Varianten nicht. Hier haben wir von Julbo, von Out of und Rudy Project Brillen zum Testen erhalten. Sie passen sich automatisch den Lichtverhältnissen an. Das wiederum ist sehr interessant für längere Sporteinheiten, weil man sich das Mitführen des zweiten Gläserpaares spart. Hier im Speziellen wollen wir auch die neueste Technik der dynamischen Lichtfilter hervorheben, die über ein Sensormodul gesteuert werden. Die Eindunkelung oder Aufhellung der Irid Bot von Out of erfolgt direkt und ermöglicht ein sicheres Ein- und Ausfahren von Tunneln oder bei schnellem Wechsel von Licht und Schatten im Wald. Nachteil bei unserem Testobjekt war leider, dass wir beim Sonnenschein den Kopf relativ gerade halten mussten, damit die Gläser sich eindunkeln. Sitzt man recht aerodynamisch, sportlich auf dem Rennrad mit nach unten gesenktem Gesicht oder trägt einen Helm mit Sonnenblende, bevorzugt bei den Mountainbikern, hat die Eindunkelung leider nicht funktioniert. Ansonsten finden wir diese Neuentwicklung sehr interessant.

Weitere Filtertönungen können bei Oakley, Swisseye und Adidas auch über andere Fassungsfarben gewählt werden.

Alle zu testenden Tönungen waren bei Sonnenschein sehr angenehm. Dabei haben wir die kontraststeigernden Tönungen von Evil Eye, Julbo und Oakley sowie die schnell adaptierenden Gläser von Out of beim Radfahren im Wald mit den speziellen Lichtverhältnissen favorisiert.

Bei regnerischem und trübem Wetter treten natürlich die Sportbrillen mit klaren Scheiben, aber auch die mit variabler Tönung in den Vordergrund.

Viele Menschen mit einer Sehschwäche nutzen heutzutage Kontaktlinsen während der sportlichen Betätigung. Aber es gibt Situationen, wo ein Kontaktlinsentragen nicht möglich ist, zum Beispiel bei eventueller Unverträglichkeit, Entzündungen am Auge, Allergie etc. Hier ist es ideal, wenn die Sportbrille einen Zusatzadapter für Brillengläser hat oder direkt verglasbar (Rudy Project) ist. Leider ist die Korrektion durch die gekurvten Brillengläser beim Brillenclip wie auch bei der Direktverglasung aus technischen Gründen nur bis zu einer bestimmten Brillenstärke (variiert je nach Glaslieferant) realisierbar. In dem Fall wird die Korrektion mit Kontaktlinsen wieder hilfreich, wenn eine Sportbrille genutzt werden soll.

Bis auf die SP0075 von Adidas, Encoder Strike von Oakley und der Density von Julbo bieten alle anderen getesteten Modelle diverse Verglasungsvarianten an. Bei den erstgenannten lag uns kein Informationsmaterial vor.

Brillenmodell verschiedene Fassungsfarben rutschfester

Sitz Belüftungs­system Wechselscheiben Getestete Filterfarbe Uvex Sportstyle Rxs 4301 CV 3900 9055 155/10 ja ja ja Cat. 0 (clear lens) brown lens / silver mirror / Cat.3 Uvex Sportstyle Rxs 4300 1100 9034 160/12 ja ja ja Cat. 0 (clear lens) grey lens / silver miror / Cat. 3 Uvex Sportstyle Rxs 4301 2000 9037 ja ja ja Cat. 0 (clear lens) grey lens / blue miror / Cat.3 Uvex Sportstyle Rxs 4301 1200 9053 Cat.3 ja ja ja Cat. 0 (clear lens) brown lens / gold mirror / Cat.3 Adidas PRFM Shield lite M SP0075 02G 145 125*2 ja ja ja Mod. mit verschied. Filterfarben erhältlich brown lens / gold mirror / Cat.3 Julbo Density J5614114 noir trans ja ja ja – Reactiv high contrat , Cat.0-3, trans.brown Evil Eye e037 75 1500 120 S ja ja keine Information in verschiedenen Farben erhältlich UV 400 / LST bright / blue mirror Rudy Project Magnus SP75 38 75-11 133 222 ja ja ja – Impactx 2 red / phototrop Cat.1-3 Rudy Project Magnus SP75 06 75-11 133 222 ja ja ja – mit Direktverglasung als Bsp. Swisseye Hurricane 13005 ja ja ja Mod. mit verschied. Filterfarben erhältlich antifog, Cat.3, brown/orange, gold mirror Out of Irid Bot 0402 142 nein ja ja – Irid red / Cat.1/3 Oakley Encoder Strike Vented (009235-0439 123) ja ja ja keine Information prizm trail torch

Um lange an einer Sportbrille Freude zu haben, wird diese in einem Etui inklusive eines Mikrofasertuches oder -beutels geliefert. Bei den meisten lag auch eine Pflegeanleitung bei, da die Hightechmaterialien der Fassungen und Filtergläser aggressive Reinigungsmittel nicht vertragen. Insbesondere die Irid-Filtergläser von Out of sind darüber hinaus stoßempfindlich und erfordern, wie alle elektronischen Gegenstände, einer besonderen Handhabung.

Apropos Fassungsmaterialien: Durch die hervorragenden Eigenschaften von Grilamid (oder auch TR90 genannt), wie zum Beispiel einer leichten Verarbeitung, geringer Dichte für leichteres Gewicht, flexibel und einer sehr guten Chemikalien- und Witterungsbeständigkeit, um nur einige zu nennen, findet man dieses Material am häufigsten bei der Sportbrillenherstellung. Ein ähnlicher Polymerkunststoff ist das PPX (Polyparaxylylen), welches bei der Testbrille von Evil Eye verwendet wurde und annähernd dieselben Eigenschaften besitzt. Bei der Encoder von Oakley ist neben dem großen Panoramaglas auch dessen sehr gute Stoßfestigkeit der Gläserfront zu erwähnen, die durch eine neue Technik der Gläseerbeschichtung ermöglicht wurde.

Die Ausführungen an Material, Filterglasvarianten und Design ermöglichen dem Träger eine Vielzahl von Anwendungsgebieten. Unsere Testmodelle eignen sich vor allem zum Radfahren, Joggen/Walken, Wandern oder Golf spielen. Diese können aber auch beim Wassersport oder zum Langlauf im Winter genutzt werden (idealerweise wären hier aber eher Brillen mit Polfilter und Thermoscheiben zu nutzen). Einige Hersteller lieferten uns ihre Kataloge mit, in denen für einige Modelle zusätzliches Equipment angeboten wird, um noch umfassendere Anwendungsgebiete zu bieten (z.B. eine Vielzahl von weiteren Filterfarben etc.) oder den Komfort zu erhöhen (zusätzliche Brillenbänder, Ersatzbügelenden und -nasenpads).

Brillenmodell verglasbar Verglasungsclip Extras/Zubehör Materialinfo, Pflegehinweise Versch. Sportarten möglich Uvex Sportstyle Rxs 4301 CV 3900 9055 155/10 ja ja Mikrofasersäckchen, Etui Benutzerhandbuch (Katalog) road, mtb, run, hiking, golf, padel, winter Uvex Sportstyle Rxs 4300 1100 9034 160/12 ja ja Mikrofasersäckchen, Etui Benutzerhandbuch (Katalog) road, mtb, run, hiking, golf, padel, winter Uvex Sportstyle Rxs 4301 2000 9037 ja ja Mikrofasersäckchen, Etui Benutzerhandbuch (Katalog) road, mtb, run, hiking, golf, padel, winter Uvex Sportstyle Rxs 4301 1200 9053 Cat.3 ja ja Mikrofasersäckchen, Etui Benutzerhandbuch (Katalog) road, mtb, run, hiking, golf, padel, winter Adidas PRFM Shield lite M SP0075 02G 145 125*2 keine Information keine Information Mikrofasertuch, Etui Grilamid (TR90), Benutzerhandbuch road, mtb, run, hiking, golf, padel, winter Julbo Density J5614114 noir trans keine Information keine Information Mikrofasersäckchen, Etui Benutzerhandbuch road, mtb, run, hiking, golf, padel, winter Evil Eye e037 75 1500 120 S ja ja Mikrofasersäckchen, Etui PPX-Material road, mtb, run, hiking, golf, padel, winter Rudy Project Magnus SP75 38 75-11 133 222 ja (Direktverglasung mgl.) Ja/4 verschied. Varianten Mikrofasersäckchen, Etui Grilamid (TR90), Benutzerhandbuch (Katalog) road, mtb, run, hiking, golf, padel, water, shooting, winter Rudy Project Magnus SP75 06 75-11 133 222 ja (Direktverglasung mgl.) Ja/4 verschied. Varianten Mikrofasersäckchen, Etui Grilamid (TR90), Benutzerhandbuch (Katalog) road, mtb, run, hiking, golf, padel, water, shooting, winter Swisseye Hurricane 13005 ja ja Mikrofasersäckchen, Etui Grilamid (TR90), Benutzerhandbuch road, mtb, run, hiking, golf, padel, winter Out of Irid Bot 0402 142 ja ja Mikrofasersäckchen, Etui, Retainer Grilamid (TR90)/Carbon fiber (Katalog) road, mtb, run, hiking, golf, padel, winter Oakley Encoder Strike Vented (009235-0439 123) keine Information keine Information keine Information O Matter-Material (Bügel) road, mtb, run, hiking, golf, padel, winter

Zum Schluss noch eine kleine Anmerkung zum Auswechseln der Wechselgläser oder des Verglasungsclips: Die Wechselscheiben der verschiedenen Modelle, insofern es sich nicht um phototrope Gläser handelte, konnten alle relativ leicht ausgetauscht werden. Genau diese Aktionen sehen bei uns Augenoptikern immer recht einfach aus, aber auch der Kunde als Laie sollte dies problemlos hinbekommen. Gibt es Schwierigkeiten dabei, oder ist es zu umständlich, wird es vom Endverbraucher nicht genutzt.

Ähnlich sieht es bei den Verglasungsclips aus. Bei den Modellen von Uvex benötigt man einen kleinen Kreuzschraubendreher für die De- und Montage. Dafür ist der Clip fix verankert. Aber der Umgang mit Schraubendreher und kleinem Schräubchen ist nicht jedermanns Sache. Dies wird vermutlich dem Augenoptiker obliegen.

Bei der Swisseye, Rudy Project und Out of funktioniert dies über ein Klicksystem, welches relativ einfach für den Nutzer zu handhaben ist. Bei Evil Eye stand uns kein Testclip zur Verfügung, aber aus unserer Erfahrung sind auch deren Brillenadapter einfach einzuklicken.

Brillenmodell Clip leicht auswechselbar Wechselscheiben leicht auswechselbar Uvex Sportstyle Rxs 4301 CV 3900 9055 155/10 kl. Kreuzschraubendreher notwendig ja Uvex Sportstyle Rxs 4300 1100 9034 160/12 kl. Kreuzschraubendreher notwendig ja Uvex Sportstyle Rxs 4301 2000 9037 kl. Kreuzschraubendreher notwendig ja Uvex Sportstyle Rxs 4301 1200 9053 Cat.3 kl. Kreuzschraubendreher notwendig ja Adidas PRFM Shield lite M SP0075 02G 145 125*2 keine Information – Julbo Density J5614114 noir trans keine Information – Evil Eye e037 75 1500 120 S kein Testclip – Rudy Project Magnus SP75 38 75-11 133 222 leichtes Einklicksystem ja Rudy Project Magnus SP75 06 75-11 133 222 leichtes Einklicksystem ja Swisseye Hurricane 13005 leichtes Einklicksystem % Out of Irid Bot 0402 142 leichtes Einklicksystem % Oakley Encoder Strike Vented (009235-0439 123) keine Information % Verglasung der Einzelclips muss mit Tönung sein, da Clips anstelle der Filtergläser eingesetzt werden

Fazit

Es gibt eine Menge guter Sportbrillen mit teilweise interessanten Innovationen auf dem Markt. Für den Endverbraucher ist es dagegen recht schwierig, immer die ideale Lösung zu finden. Deshalb braucht er eine ausführliche Beratung im Augenoptikgeschäft seines Vertrauens. Eine ausführliche Bedarfsanalyse mit dem nötigen optischen Know-how grenzt die passende Auswahl etwas ein. Aus dieser hat dann der Kunde die Möglichkeit, die interessanteste Brille auszuwählen – je nach Geschmack und seinem preislichen Budget.

In unserer speziellen Testsituation wäre es uns schwergefallen, einen Sieger zu benennen. Wir hatten die Chance, die Brillen bei strahlendem Sonnenschein, aber auch bei trübem, kaltem und verregnetem Wetter auszuprobieren. Beim Schmuddelwetter liegen die Modelle von Julbo, Rudy Project und Out of aufgrund ihrer selbertönenden Gläser vorne. Die klaren Wechselscheiben von Uvex standen uns zum Ausprobieren nicht zur Verfügung. Sie hätten aber bei diesen Witterungsverhältnissen mit zur ersten Wahl gezählt.

Im Sonnenschein konnten alle Testbrillen überzeugen. Testperson Jana bevorzugte dabei eher die Brillen mit brauner Grundtönung, wie die Swisseye, Uvex 4301/1200, Rudy Project oder die kontraststeigernden Gläser von Evil Eye. Joao tendierte ebenfalls zu den braunen/grauen Grundtönungen, wie die Oakley, Adidas, Julbo, Evil Eye oder Out of. Vom modischen Aspekt bevorzugen wir beide eher die etwas größeren Modelle. Aber Mode ist relativ individuell und gibt qualitativ kein ideales Kriterium ab. Das gehört in den Sektor Marketing, wie auch die Preisgestaltung, auf die wir in diesem Rahmen ebenfalls nicht näher eingehen möchten.

Es hat uns beiden sehr viel Spaß gemacht, die verschiedenen Modelle zu testen. Wir bedanken uns sehr herzlich bei den Brillenherstellern für die zur Verfügungstellung der Modelle inklusive des Infomaterials. Des Weiteren gilt unser besonderer Dank der FOCUS-Redaktion für die erneute Möglichkeit des Testens (siehe auch FOCUS Test 2021_05).