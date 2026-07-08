Optiswiss: Neue Sommer-Farben und Verlaufsgläser

Der Schweizer Brillenglashersteller optimiert sein Portfolio zur Sommerzeit. Foto: Optiswiss

Mehr Auswahl bei Sonnenbrillen und Transitions Gen S

Optiswiss leutet den Sommer ein und erweitert sein Angebot um neue Varianten bei Sonnen- und selbsttönenden Brillengläsern. Das soll Partneroptikern zusätzliche Möglichkeiten für die individuelle Anpassung von Brillen und Sonnenbrillen verschaffen.

So bietet der Schweizer Brillenglashersteller polarisierende Sonnenschutzgläser künftig auch in den Farbverläufen Braun 90/69% und Grau 89/65% an. Außerdem ergänzt Optiswiss die Sunline-Reihe um weitere Farben aus den Kollektionen Lollipop und Fashion.

Auch die selbsttönenden Transitions Gen S Gläser sind nun zusätzlich in den Farben Amber, Amethyst, Emerald, Ruby und Sapphire erhältlich. Die neuen Varianten stehen für Gläser mit dem Brechungsindex 1.60 zur Verfügung. Nach Angaben des Unternehmens wurde zudem die Produktauswahl im Online-Shop überarbeitet.