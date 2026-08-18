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Optonia: 9. Karrieretag Mitte September in Diez

VonRedaktion
Optonia-Geschäftsführer Holger Werner auf dem Karrieretag 2025 vor Teilnehmern
Optonia-Geschäftsführer Holger Werner auf dem Karrieretag 2025. Foto: Bildungspark GmbH/Optonia

Mehr als 25 Unternehmen aus der Augenoptik vor Ort vertreten

Wer berufliche Kontakte knüpfen oder sich über Tätigkeitsfelder in der Augenoptik informieren möchte, erhält dazu im September Gelegenheit in Diez. Die Optonia veranstaltet am 16. September 2026 ihren 9. Karrieretag und lädt Schüler, Absolventen, ehemalige Teilnehmer sowie weitere Interessierte ein.

Nach Angaben der privaten Fachschule für Augenoptik und Optometrie sind mehr als 25 Unternehmen aus der Augenoptik vertreten. Das Programm umfasst Unternehmenspräsentationen, Workshops, Vorträge und Gesprächsformate zum Austausch mit potenziellen Arbeitgebern.

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Treffpunkt für Karriere und Netzwerk

Die Veranstaltung findet von 9 bis 16:15 Uhr in den Räumen der Optonia statt. Neben dem Kennenlernen unterschiedlicher Berufsfelder stehen Vernetzung und Informationen zu aktuellen Entwicklungen der Branche im Mittelpunkt. Weitere Informationen gibt es unter www.optonia.de/karrieretag.

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