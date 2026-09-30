Optonia: Karrieretag bringt Branche in Diez zusammen

Der Karrieretag wird von der Fachschule Optonia regelmäßig veranstaltet. Auch für 2027 ist bereits eine Fortsetzung geplant. Fotos: Markus Simon

Mehr als 200 Teilnehmer und 25 Aussteller vor Ort

Großes Interesse am Austausch zwischen Nachwuchskräften und Unternehmen zeigte der 9. Karrieretag der Fachschule Optonia am 16. September in Diez. Nach Angaben der Schule nahmen mehr als 200 Besucher teil. Über 25 Unternehmen präsentierten sich bei der Veranstaltung und informierten über Karrierewege und berufliche Perspektiven in der Augenoptik.

Zum Auftakt berichteten ehemalige Absolventen in vier Impulsvorträgen über ihre beruflichen Werdegänge. Thematisiert wurden unter anderem Selbständigkeit, Führungsaufgaben, Spezialisierungen und die Übernahme eines Betriebs.

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Workshops und Gespräche für den Berufseinstieg

Ergänzend zu den Unternehmensständen fanden zwölf Workshops zu aktuellen Themen der Augenoptik statt. Zudem nutzten viele Schüler die sogenannten „Nice-to-meet-you“-Gespräche, um mit potenziellen Arbeitgebern in Kontakt zu treten.

Auch zahlreiche ehemalige Absolventen waren vor Ort. Die Veranstaltung bot damit neben der Berufsorientierung Gelegenheit zum Wiedersehen und zur Vernetzung innerhalb der Branche.