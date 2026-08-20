Ounda: Drei neue Betriebe schließen sich Gruppe an
Expansion nach zweijähriger Konsolidierungsphase
Mit drei weiteren Fachgeschäften wächst die Unternehmensgruppe Ounda auf 104 Standorte in Deutschland. Neu hinzugekommen sind Augenoptik Dalhoff in Bielefeld, Optik Studio Geyer in Erding und Optik Hladek in Bensheim.
Die neu aufgenommenen Betriebe sollen weiterhin unter ihren bisherigen Namen am Markt auftreten. Auch die Inhaber und Mitarbeiter bleiben an den Standorten tätig, während sie zugleich von gruppenweiten Angeboten wie Wissensaustausch, Weiterbildungsprogrammen, Marketingmaßnahmen und Einkaufsvorteilen profitieren sollen.
In den vergangenen zwei Jahren habe man vor allem interne Strukturen und Prozesse vereinheitlicht, wie das Unternehmen mitteilt. Mit den aktuellen Übernahmen nimmt die Gruppe ihre Akquisitionstätigkeit nun wieder auf.
Weiteres Wachstum geplant
Demnach sollen in den kommenden Monaten weitere Augenoptik- und Hörakustikbetriebe für die Gruppe gewonnen werden, wie Timo Beyer, Geschäftsführer der Ounda GmbH, erklärt: „Die Konsolidierungsphase hat uns die notwendige Stabilität gegeben, um nun gezielt weiter zu wachsen. Dabei bleibt unser Anspruch unverändert: Jeder neue Betrieb soll seine Eigenständigkeit bewahren und Teil einer starken Gemeinschaft werden.“
Auch Geschäftsführer Dirk Stader betont die strategische Bedeutung der Übernahmen: „Die drei neuen Standorte zeigen, dass wir nun wieder gezielt auf Akquisitionen setzen können – mit einem Integrationsmodell, das heute wesentlich ausgereifter ist als noch vor einigen Jahren.“
Ounda beschäftigt nach eigenen Angaben rund 600 Mitarbeiter und ist in den Bereichen Augenoptik und Hörakustik tätig. Das Unternehmen wird von Beyond Capital Partners unterstützt.