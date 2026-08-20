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Ounda: Drei neue Betriebe schließen sich Gruppe an

VonRedaktion
Von links: die zwei Ounda-Geschäftsführer Timo Beyer und Dirk Stader
Die beiden Ounda-Geschäftsführer Timo Beyer und Dirk Stader setzen wieder auf Wachstum der Gruppe. Bild: Ounda

Expansion nach zweijähriger Konsolidierungsphase

Mit drei weiteren Fachgeschäften wächst die Unternehmensgruppe Ounda auf 104 Standorte in Deutschland. Neu hinzugekommen sind Augenoptik Dalhoff in Bielefeld, Optik Studio Geyer in Erding und Optik Hladek in Bensheim.

Die neu aufgenommenen Betriebe sollen weiterhin unter ihren bisherigen Namen am Markt auftreten. Auch die Inhaber und Mitarbeiter bleiben an den Standorten tätig, während sie zugleich von gruppenweiten Angeboten wie Wissensaustausch, Weiterbildungsprogrammen, Marketingmaßnahmen und Einkaufsvorteilen profitieren sollen.

In den vergangenen zwei Jahren habe man vor allem interne Strukturen und Prozesse vereinheitlicht, wie das Unternehmen mitteilt. Mit den aktuellen Übernahmen nimmt die Gruppe ihre Akquisitionstätigkeit nun wieder auf.

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Weiteres Wachstum geplant

Demnach sollen in den kommenden Monaten weitere Augenoptik- und Hörakustikbetriebe für die Gruppe gewonnen werden, wie Timo Beyer, Geschäftsführer der Ounda GmbH, erklärt: „Die Konsolidierungsphase hat uns die notwendige Stabilität gegeben, um nun gezielt weiter zu wachsen. Dabei bleibt unser Anspruch unverändert: Jeder neue Betrieb soll seine Eigenständigkeit bewahren und Teil einer starken Gemeinschaft werden.“

Ounda-Geschäftsführer Timo Beyer und Dirk Stader mit Annette und Christian Dalhoff von Augenoptik Dalhoff aus Bielefeld reichen sich die Hände zum Vertragsabschluss
Augenoptik Dalhoff aus Bielefeld ist einer der drei akquirierten Betriebe der Ounda Unternehmensgruppe. Im Bild zu sehen sind die beiden Ounda-Geschäftsführer Timo Beyer und Dirk Stader mit Annette und Christian Dalhoff bei Vertragsabschluss. Foto: Ounda

Auch Geschäftsführer Dirk Stader betont die strategische Bedeutung der Übernahmen: „Die drei neuen Standorte zeigen, dass wir nun wieder gezielt auf Akquisitionen setzen können – mit einem Integrationsmodell, das heute wesentlich ausgereifter ist als noch vor einigen Jahren.“

Ounda beschäftigt nach eigenen Angaben rund 600 Mitarbeiter und ist in den Bereichen Augenoptik und Hörakustik tätig. Das Unternehmen wird von Beyond Capital Partners unterstützt.

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