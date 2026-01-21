Anzeige
OWA: Globales Netzwerktreffen auf der Messe Mido

Redaktion
Mitglieder der Optical Women’s Association (OWA) auf der Mido 2025
Auf der Mido 2026 findet ein internationales Netzwerktreffen statt, inklusive Panel mit Impulsen für Führung und Austausch in der Augenoptik. Foto: OWA

Female Leadership und internationale Entwicklungen in der Augenoptik

Die Optical Women’s Association (OWA) lädt zu einem internationalen Netzwerktreffen während der Messe Mido in Mailand (31. Januar bis 2. Februar) ein. Mit dem Event möchte der Verband seine weltweiten Aktivitäten ausbauen und den Austausch innerhalb der augenoptischen Branche fördern.

Die Veranstaltung steht unter dem Titel „Leading with Courage: Inspiring Stories of Authenticity“. Geplant sind eine 45‑minütige Podiumsdiskussion sowie eine anschließende Networking‑Phase. Führungskräfte aus verschiedenen Bereichen der Branche sollen dabei ihre Erfahrungen und Sichtweisen einbringen.

Lorraine Berton, Präsidentin von Mido und ANFAO, sowie Nancy Gries, Vorsitzende des OWA‑Komitees für internationale Expansion, werden das Treffen eröffnen. Die moderierte Diskussion leitet Erminia Monzo, Verantwortliche für das Connection‑ und Enrichment‑Team innerhalb des OWA‑Expansionsteams. Auf dem Podium vertreten sind Rossana Loperfido (Transitions Optical, EssilorLuxottica), Leo Mac Canna (Ocuco Ltd) und Amanda Bogers (CooperVision).

Das Treffen findet am Samstag, 31. Januar 2026, um 17 Uhr auf der Vision Stage der Messe Mido statt. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist erforderlich.

