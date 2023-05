PREMIUM-BRILLENGLÄSER MADE BY LEICA

Bilder: Leica

Unblur the world: In einer Welt, in der vermeintliche Schönheitsideale den Blick auf wahre Schönheit verstellen und Filter das Wesentliche verzerren, soll nicht nur die Marketing-Kommunikation, sondern auch das persönliche Miteinander den Blick für das Reale wiederentdecken. Mit Brillengläsern, durch die man die Welt so sieht, wie sie ist.

Über 100 Jahre Erfahrung in der Fertigung optischer Produkte prägen das deutsche Markenunternehmen Leica. Der internationale Premiumhersteller von Kameras und Sportoptikprodukten verfügt über einen exzellenten Ruf, der auf einer langen Tradition hervorragender Qualität, deutscher Handwerkskunst und deutschen Industriedesigns, verbunden mit innovativen Technologien, basiert. Mit demselben Anspruch fertigt Leica Eyecare nun Premium-Brillengläser unter eigener Leitung am hessischen Standort her.

Um dem Namen und Anspruch der Dachmarke auf dem gewohnten Leica-Niveau gerecht zu werden, entschied sich die Unternehmensführung, seine Premium-Brillengläser mit deutscher Ingenieurskunst und modernsten Technologien herzustellen; nicht weit vom hessischen Leica Campus in Wetzlar.

Unter Einsatz einer der modernsten Maschinenparks werden die Premium-Brillengläser nun in Deutschland entwickelt und produziert. Ab 1. Juli 2023 steckt in den Premium-Produkten also Qualität made by Leica drin. So stellt die Marke kompromisslose Qualität sicher und bietet jedem Kunden für die unterschiedlichsten Anforderungen das passende Brillenglas. Neben der eigenen Expertise legt das Unternehmen Wert darauf, mit renommierten Partnern aus Forschung, Entwicklung und Technologie das neue Portfolio entwickelt zu haben. Das Ergebnis ist bedingungslos echtes Sehen, vom Premium-Einstiegs- bis hin zum Premium-High-End-Segment. Leica Eyecare bietet eine Vielzahl von Brillengläsern und Optionen, die für unterschiedlichste Sehgewohnheiten entwickelt wurden. Das Sortiment umfasst Progressiv-, Office-, Digital- und Lifestyle-Gläser für Hobby und Freizeit. Diese sind optimal auf individuelle Anforderungen wie zum Beispiel, wer hätte es geahnt, Fotografie abgestimmt.

Die Strategie des branchenerfahrenen Teams, das seit einigen Monaten den neuen Markt- und Marken-Auftritt vorbereitet, fokussiert sich vor allem auf den Fachhandel. Diese Herangehensweise ist an die Strategie der Dachmarke angelehnt, die ebenfalls exklusiv und qualitätssichernd vorgeht. Mit dem selektiven Vertrieb kann das Preisniveau weitestgehend abgesichert werden, was dem Optiker eine gewisse Wettbewerbsfähigkeit bietet. Dennoch schließt das Unternehmen niemanden kategorisch aus: es spricht alle an, die sich über die Marke differenzieren möchten und sich in Vertrieb und Vermarktung damit identifizieren können. Jeder interessierte Unternehmer kann die Premium-Brillengläser aus deutscher Produktion beziehen. Wer in seiner Kundschaft markenaffine Käufer hat, die bereit sind, etwas mehr für ein Qualitätsprodukt auszugeben, von dem sie wissen möchten, wo es herkommt und welche Werte dahinterstehen, ist bei Leica Eyecare gut aufgehoben. Denn „Jeder hat es verdient, die Welt so echt wie möglich zu sehen.“.