Registrierung für Messe 100% Optical bald möglich

Bild: 100% Optical, ExCel London. copyright: Sam Frost

Die Organisatoren haben bekannt gegeben, dass die kostenlose Registrierung für die 100% Optical, die größte Optikmesse Großbritanniens, und die parallel stattfindende Veranstaltung 100% Ophthalmology in der ersten Septemberwoche beginnen wird.

Die preisgekrönte Veranstaltung für die Optik- und Augenheilkundeindustrie, bei der Augenpflege und Brillen aufeinandertreffen, kehrt vom 28. Februar bis 2. März 2026 ins Londoner Excel zurück.

Nikon Lenswear UK und Alcon wurden als Platin-Sponsoren bekannt gegeben, und Albert I’mStein, Sightique Optical Supplies, Henau Eyewear, Mastery Coaching und Canfly Marketing bereits als neue Aussteller bestätigt, weitere werden in Kürze bekannt gegeben.

In Zusammenarbeit mit der Association of Optometrists (AOP) bringt 100% Optical über 250 bekannte unabhängige Brillen-, Hersteller- und Ausrüstungsmarken sowie 11.000 Fachleute aus aller Welt zusammen, darunter Optiker, Augenoptiker, Händler und Großhändler.

Drei Tage voller Einblicke, Mode, Innovationen und Networking erwarten diejenigen, die sich für die erstklassigen Seminar- und CPD-Weiterbildungsprogramme, neun trendsetzende Modenschauen, Vorträge von wichtigen Branchenvertretern und eine Vielzahl von speziellen Hubs und Workshops anmelden. Das 100% Studio, gesponsert von Nikon Lenswear UK, das sich der Förderung unabhängiger Brillenmarken, Boutique-Praxen und Einzelhändler widmet, wird eine brandneue Funktion bieten. In diesem Jahr werden TED-Talk-ähnliche Vorträge angeboten, um Geschäftsinhaber zu inspirieren und ihnen Ratschläge zu geben, wie sie im unabhängigen Sektor erfolgreich sein können.