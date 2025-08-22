| | |

Registrierung für Messe 100% Optical bald möglich

VonRedaktion
Bild: 100% Optical, ExCel London. copyright: Sam Frost

Die Organisatoren haben bekannt gegeben, dass die kostenlose Registrierung für die 100% Optical, die größte Optikmesse Großbritanniens, und die parallel stattfindende Veranstaltung 100% Ophthalmology in der ersten Septemberwoche beginnen wird.
Die preisgekrönte Veranstaltung für die Optik- und Augenheilkundeindustrie, bei der Augenpflege und Brillen aufeinandertreffen, kehrt vom 28. Februar bis 2. März 2026 ins Londoner Excel zurück.

Nikon Lenswear UK und Alcon wurden als Platin-Sponsoren bekannt gegeben, und Albert I’mStein, Sightique Optical Supplies, Henau Eyewear, Mastery Coaching und Canfly Marketing bereits als neue Aussteller bestätigt, weitere werden in Kürze bekannt gegeben.
In Zusammenarbeit mit der Association of Optometrists (AOP) bringt 100% Optical über 250 bekannte unabhängige Brillen-, Hersteller- und Ausrüstungsmarken sowie 11.000 Fachleute aus aller Welt zusammen, darunter Optiker, Augenoptiker, Händler und Großhändler.

Drei Tage voller Einblicke, Mode, Innovationen und Networking erwarten diejenigen, die sich für die erstklassigen Seminar- und CPD-Weiterbildungsprogramme, neun trendsetzende Modenschauen, Vorträge von wichtigen Branchenvertretern und eine Vielzahl von speziellen Hubs und Workshops anmelden. Das 100% Studio, gesponsert von Nikon Lenswear UK, das sich der Förderung unabhängiger Brillenmarken, Boutique-Praxen und Einzelhändler widmet, wird eine brandneue Funktion bieten. In diesem Jahr werden TED-Talk-ähnliche Vorträge angeboten, um Geschäftsinhaber zu inspirieren und ihnen Ratschläge zu geben, wie sie im unabhängigen Sektor erfolgreich sein können.

Ähnliche Beiträge

75 Jahre WVAO

75 Jahre WVAO

Vom 20. bis 21. April trafen sich 206 Fachreferenten, Industrievertreter und Praktiker zum Jubiläumskongress der Wissenschaftlichen Vereinigung für Augenoptik und Optometrie und präsentierten aktuelle Erkenntnisse und ihr Wissen rund um die Themen Myopie-Management, Augenoptik und Augengesundheitsvorsorge.

Junge trägt Brillen aus der Timberland Eyewear-Kollektion für Teenager

Marcolin: Erstmals Timberland Eyewear für Teenager

Timberland Eyewear präsentiert die erste Brillenkollektion, die sich ausschließlich an junge Heranwachsende richtet. Die Sonnenbrillen und Korrektionsfassungen mit Nachhaltigkeitsanspruch werden von Marcolin produziert.

60 Jahre Hoya-Coating Jubiläums-Event in Mönchengladbach

Hoya: Kunden-Event zu „60 Jahre Coatings“

Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums seiner Coatings veranstaltete der Brillenglashersteller Hoya an seinem Produktionsstandort in Mönchengladbach ein Kunden-Event, bei dem die Teilnehmer das Unternehmen und dessen Fokusthemen aus erster Hand kennenlernen konnten.

Der französische Modedesigner Alexis Mabille als Jury-Vorsitzender der Silmo d'Or Awards 2024

Silmo d’Or Awards 2024: Jury-Vorsitzender steht fest

Silmo Paris präsentiert den Jury-Vorsitzenden der diesjährigen Silmo d’Or Awards. Dem Modedesigner Alexis Mabille wird gleichzeitig die besondere Ehre zuteil, im Jahr des 30-jährigen Bestehens der prestigeträchtigen Auszeichnung die Fachjury anzuführen.