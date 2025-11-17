Anzeige
Rodenstock: Digitale Lunch-Sessions starten

VonRedaktion
Key-Visual zur Webinar-Reihe „Lunch & Learn“ zeigt einen Laptop und Speiseteller mit Social-Media-Icons
Bild: Rodenstock

Dreiteilige Webinar-Reihe zum Online-Marketing für Augenoptiker

Rodenstock hat gemeinsam mit Axregio die kostenlose Webinar-Reihe „Lunch & Learn“ für Augenoptiker entwickelt. Die Online-Seminare finden im November und Dezember an drei Terminen jeweils zur Mittagszeit statt und versprechen praxisnahe Impulse für den Einstieg ins digitale Marketing.

Den Auftakt am 18. November bildet das Thema „Social Media leicht gemacht“ mit Tipps für den Start auf Instagram und Facebook. Eine Woche darauf folgt „Online werben, lokal verkaufen“, den Abschluss bildet am 2. Dezember ein Modul zur Erweiterung der Online-Präsenz und zu Marketing-Möglichkeiten mit Axregio. Weitere Information und die Möglichkeit zur Anmeldung sind hier zu finden.

