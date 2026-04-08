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WVAO: Austausch mit Fachschule Hermann Pistor

VonRedaktion
Bildercollage zum Besuch der WVAO an Fachschule Hermann Pistor in Jena am 24. März 2026
Bilder: WVAO

Studierende erhalten Einblicke in Verbandsarbeit und Funktionaloptometrie

Die Wissenschaftliche Vereinigung für Augenoptik und Optometrie (WVAO) war am 24. März an der Fachschule für Augenoptik „Hermann Pistor“ in Jena zu Gast. Dort informierte Geschäftsführer Hartmut Glaser die angehenden Augenoptiker über Inhalte und Arbeitsweise des Verbandes und darüber, welche konkreten Unterstützungsangebote Mitgliedern im Alltag zur Verfügung stehen.

Im Anschluss sprach Funktionaloptometrist Rüdiger Lenz über den Nutzen funktionaloptometrischer Ansätze und erläuterte, wie diese in der täglichen Berufspraxis angewendet werden können. Begleitet wurde das Team von der stellvertretenden Vorsitzenden Susanna Erbe, die sich ebenfalls in den Austausch einbrachte.

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Die WVAO berichtet, dass das Interesse der Studierenden groß gewesen sei und die Gruppe aufmerksam und engagiert diskutiert habe. Zum Abschluss erhielten die Studierenden von der Hans-Sauerborn-Stiftung der WVAO das Fachbuch „Funktionaloptometrie“ als Geschenk. 

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