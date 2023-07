Rodenstock: Kampagnen-Erweiterung für den Herbst

Bild: Rodenstock

Neue Werbemittel-Module

Mit neuen Modulen aller Werbemittel bietet die individuell zusammenstellbare Kampagne Augenoptikern mehr Auswahl zur Kommunikation des eigenen Produktangebots und die Möglichkeit zur klaren Positionierung gegenüber dem Wettbewerb. Das gibt das Unternehmen bekannt.

Ab Herbst 2023 eröffnet eine erweiterte Kampagne von Rodenstock teilnehmenden Augenoptikern weitere Möglichkeiten, die eigene Kernkompetenz hervorzuheben, seine Expertise zu zeigen und die eigenen Kunden mit dem Glasportfolio des Unternehmens vertraut zu machen. Der Augenoptiker hat hierbei die Möglichkeit seinen Schwerpunkt individuell selbst festlegen. Mit einem persönlichen Marketingplan, der perfekt auf seine Stärken zugeschnitten und exakt auf seine individuellen Bedürfnisse angepasst ist, kann der Augenoptiker präzise auswählen, welche Schwerpunkte er im Herbst 2023 setzen möchte.

Mit der Kampagne „Die Welt des besten Sehens“ informiert der Augenoptiker mit seiner Kompetenz und dem Angebot des gesamten Glasportfolios von B.I.G. EXACT oder B.I.G. NORM seine Kunden. Zur Kommunikation seiner persönlichen Kompetenzfelder kann er neben den Modulen Homeoffice, Colormatic 3 und Lambda Lens Technologie jetzt aus neuen zusätzlichen Modulen, wie Back to school mit dem Myopie-Glas MyCon oder auch Autofahrergläsern wählen und in seine Werbemittel individuell integrieren. Hier bietet die Kampagne unter anderem einen Portfolio-Beileger und ein -mailing, ein Advertorial, kostenlose POS-Pakete sowie Online-Werbemittel, die für den Augenoptiker anhand seiner Modulauswahl von Rodenstock individualisiert werden und die auf die Aktivierung von Neu- und Bestandskunden ausgerichtet sind. So differenziert sich der Augenoptiker klar vom Wettbewerb im lokalen Umfeld und baut durch maximale Kompetenz den Vorsprung gegenüber dem Wettbewerb (weiter) aus.

Die B.I.G. EXACT Expertenkampagne bietet zudem regionale Online-Werbung mit Profiunterstützung und kann auch im Herbst 2023 verlängert werden. Sie präsentiert den Augenoptiker in seiner Region als Experten für biometrisch exakte Brillengläser und schafft einen hohen Wiedererkennungswert. Für 2023 hat Rodenstock zahlreiche aufeinander aufbauende Kampagnenelemente (wie z.B. Vorschläge für Kundenmailings und individuell anpassbaren Content für die eigenen Social Media Kanäle) mit großem Digital-Fokus aktualisiert, um die Bekanntheit des Augenoptikers zu steigern und Termine mit potenziellen Neukunden zu generieren.

