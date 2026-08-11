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Rottler: 53 Auszubildende starten ins Berufsleben

VonRedaktion
Zwei Rottler-Auszubildende auf dem Kennenlerntag 2026 mit Seifenkisten, die beim Rennen zum Einsatz kommen
Beim Kennenlerntag bauen die neuen Auszubildenden in Teams Seifenkisten, die bei einem gemeinsamen Rennen zum Einsatz kommen. Foto: Rottler

Kennenlerntag für den leichteren Einstieg 

Für 53 neue Auszubildende hat Anfang August die Ausbildung bei Rottler begonnen. Zum Auftakt kamen die Nachwuchskräfte in der Unternehmenszentrale und im Ausbildungszentrum des Unternehmens zusammen. Dort erhielten sie erste Einblicke in die Ausbildung in den Bereichen Augenoptik und Hörakustik sowie Informationen zu den betrieblichen Abläufen.

Zum Ausbildungsstart stellte das Unternehmen den Auszubildenden digitale Endgeräte für Lerninhalte und Schulungsunterlagen zur Verfügung. Darüber hinaus lernten die Teilnehmer ihre Ausbildungsleiter, Azubi-Paten und Ansprechpartner kennen.

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Mit Teamarbeit den ersten Tag gestalten

Nach dem gemeinsamen Kennenlernen stand ein Seifenkistenbau auf dem Programm. In Teams entstanden aus Bausätzen fahrbereite Modelle, die anschließend bei einem Rennen eingesetzt wurden. Die Aktion sollte das gegenseitige Kennenlernen fördern und den Einstieg in die Ausbildung erleichtern.

Gruppenbild von rund 53 neuen Rottler-Auszubildenden auf dem Kennenlerntag 2026
Foto: Rottler

„Eine gute Ausbildung vermittelt nicht nur fachliche Kompetenzen. Sie schafft Orientierung, Vertrauen und Zusammenhalt. Deshalb legen wir großen Wert darauf, dass sich unsere Auszubildenden vom ersten Tag an als Teil unserer Rottler-Crew fühlen und erleben, wie wichtig Teamarbeit für unseren gemeinsamen Erfolg ist“, erklärt Julia Schulte, Personalleiterin bei Rottler.

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