WVAO: Ehrung für Peter Bruckmann

Nach einer einmaligen Sonderedition im Mai findet die Opti 2023 zum angestammten Mitte-Januar-Termin in München statt. In herausfordernden Zeiten, in denen auch die Umgebungskosten von Messen steigen, erklärt die Messeleiterin Bettina Reiter nun im GHM-Interview, was das für die nächste Opti und die Aussteller bedeutet.