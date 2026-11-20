Rottler startet 2027 ein neues Entwicklungsprogramm. Den Auftakt bildete ein Impulstag mit mehr als 500 Teilnehmern in Münster. Foto: Rottler

Mehr als 500 Teilnehmer aus Augenoptik und Hörakustik dabei

Persönliche Entwicklung stand im Mittelpunkt einer Veranstaltung von Rottler in Münster. Zu dem Impulstag „Mindset Next Level“ kamen nach Unternehmensangaben mehr als 500 Teilnehmer aus Augenoptik und Hörakustik sowie Mitarbeiter und Angehörige. Referent war der Coach Christian Bischoff.

Neben Vorträgen standen Übungen und Austauschformate auf dem Programm. Das Familienunternehmen versteht die Veranstaltung als Auftakt für weitere Angebote zur persönlichen Entwicklung.

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Ab 2027 soll innerhalb der Rottler-Akademie das Programm „Focus on You“ starten. Über mehrere Monate werden dabei Themen der persönlichen Entwicklung behandelt. Das Angebot wird von Caroline Rottler begleitet, die eine Ausbildung zum Mindset-Coach absolviert hat.